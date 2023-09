“Tenía una cara tan linda”: Paula Andrea Betancur es blanco de críticas por reaparecer en televisión “transformada”

Una de las exreinas de belleza más recordadas y queridas por los colombianos ha sido Paula Andrea Betancur quien fue elegida como Señorita Colombia en 1992. Si bien, no se llevó el premio mayor esto no fue impedimento para que hiciera parte de importantes pasarelas, realities, llevando a cabo su propia empresa y hasta reencontrando el amor en Luis Miguel Zabaleta un famoso dermatólogo, con quien se casó y tuvo a su cuarta hija Fatima. Sin embargo, las críticas por sus cambios físicos no se han hecho esperar, según varios usuarios debido a la naturalidad con la que llegó a ser parte de la esfera del entretenimiento, pues reiteran que serían varios los retoques estéticos que se ha realizado.

Paula Andrea Betancur es blanco de críticas al parecer, por abusar de los retoques estéticos

Y es que luego de varios años de estar alejada de la pantalla grande, la paisa recientemente estuvo siendo parte del programa ‘Lo sé todo’, por supuesto, en compañía de su pareja revelando detalles de su vida como casados y el apoyo que se reiteran en cada uno de sus proyectos. Las cortas declaraciones se dieron en medio de un concierto en Bogotá del cual la pareja terminó disfrutando de principio a fin.

“Siempre de la mano de Dios que es nuestra guía y nuestro todo”, reiteró Paula Andrea mientras que las declaraciones por parte de Luis Miguel tampoco se hicieron esperar, destacando que la exreina de belleza lo ha llenado de todo el amor que siempre buscó, teniendo en cuenta que Betancur acompaña en cada evento o proyecto importante a su pareja. Sin embargo, y nuevamente la paisa volvió a ser blanco de malos comentarios por parte de sus fans.

En medio de la publicación compartida a través de las redes sociales por el programa de entretenimiento se leen comentarios como: “Ombe un estiramiento más en la cara y se revienta”, “Ya no puede abrir los ojos de lo estirados que están Dios”, “Tenía una cara tan linda”, “Ay me dio angustia a medida que ella iba hablando yo quería abrir los ojos por ella”, entre otros.

Y es que son pocos los comentarios de defensa para la exreina de belleza, resaltando que en su mayoría las críticas que recibe resultan siendo por parte de las mujeres, su mismo género, resaltando que en vez de apoyarse las críticas son más constantes. Lo cierto es que esta no es la primera vez en que Betancur es blanco de críticas por su aspecto físico, sin embargo, ella ha dejado más que claro que sigue enfocada en cada uno de sus sueños, sobre todo seguir haciendo crecer su empresa de ropa interior y lencería. Además de disfrutar cada una de las etapas que vive su hija Fatima.