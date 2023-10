“Te generan angustia”: Mónica Rodríguez ‘boleteó’ el número de teléfono de delincuentes que pretendían estafarla

El nombre de Mónica Rodríguez se ha convertido en una etiqueta constante en la red social ‘X’ , lugar en el que diariamente denuncia todo tipo de sucesos, además de tener un gran espacio dedicado a extender las misiones visiónales de algunas campañas en pro del cuidado canino. Precisamente, mediante esta plataforma, dio a conocer una estrategia de estafa en la que, de no conocer de antemano, muchos colombianos podrían caer.

Ya son más de 1,4 millones los usuarios digitales los que siguen a la ex presentadora de ‘Día a Día’, en la web que es propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk. Lugar en el que no solo mostró el mensaje de texto con el que pretendían ingresar a su cuenta de banco de manera ilegal; además de realizarle una sugerencia sobre seguridad a su entidad bancaría.

“Estimado cliente. Presenta bloqueo preventivo en su cuenta de ahorro. Visítanos en una sucursal o ingresa a nuestro portal”, eran las palabras emitidas en el ‘SMS’, las cuales iban acompañadas de un link, con el que los delincuentes pretendían quedarse con los datos de la comunicadora y así acceder a su cuenta para hurtarla.

“Ahhh listo. “Ya mismo entro” Esta es la clase de mensajes que envían los estafadores. Te generan angustia y por eso tú corres a abrir lo que te envían. No lo hagan NUNCA y contacten directamente a su banco, pero no a través de teléfonos o enlaces que te envíen en estos mensajes engañosos”, fue el mensaje preventivo que emitió la mujer en su cuenta, en donde también ‘boleteó' el número de los malechores para que las personas no sigan cayendo en sus trampas.

