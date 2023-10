Es una equivocación”, Margarita Rosa de Francisco causó polémica tras comparar al estado de Israel con la Alemania nazi

Margarita Rosa de Francisco es una actriz y presentadora con una larga trayectoria en cine y televisión gracias a su participación en ‘Gaviota’, ‘Café con aroma de mujer’ y por haber sido la conductora durante años de las primeras versiones de, reality de supervivencia y destreza física del Canal Caracol, ‘El Desafío’, además de ser una de las celebridades más polémicas por sentar su postura política en redes sociales.

En esta oportunidad, la actriz causó controversia por un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que comparó al estado de Israel con la Alemania nazi. En su posteo afirmó que “aceptar que el Estado de Israel está cometiendo un crimen histórico no es antisemitismo”. No tiene nada que ver con su religión. Es un estado que, en este mismo momento, cuando fumiga Gaza, se puede comparar con el Estado alemán nazi. Sin pena, gentes”.

Aceptar que el Estado de Israel está cometiendo un crimen histórico no es antisemitismo. No tiene nada que ver con su religión. Es un Estado que, en este mismo momento, cuando fumiga Gaza, se puede comparar con el Estado alemán nazi. Sin pena, gentes. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 17, 2023

Margarita Rosa de Francisco se disculpó en redes sociales

Su opinión desató críticas y polémica en esta red social, por lo que tuvo que rectificar lo dicho y con una nueva publicación aceptar su equivocación, además de indicar que dentro de su familia hay judíos.

“Hay miembros de mi familia que son judíos. Es una equivocación de mi parte opinar sobre una guerra que no conozco y que despierta fuertes sensibilidades ancestrales en ellos y en la comunidad judía de mi país. Aunque yo afirme contundentemente que no se trata de antisemitismo tener un punto de vista sobre las acciones de guerra de un particular Estado, hay comparaciones que, en vez de traer luz, añaden más malestar. Dejarse llevar por el río de reacciones de esta red siempre será un error”, mencionó.

