“No perderme el espectáculo de mi envejecimiento”: Margarita Rosa le salió al paso a los “filtros” y se mostró al natural

Una de las actrices que ha logrado marcar un antes y un después en la pantalla grande ha sido Margarita Rosa de Francisco quien ha figurado en diversas telenovelas, series de televisión y hasta películas. Por supuesto, los frutos de cada uno de sus esfuerzos llevaron a que se llevara el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde suele ser muy activa compartiendo aquellas cosas que mueven su corazón, como lo ha sido el tema de la juventud, pues recientemente se dejó ver al natural sin ningún filtro mostrando su envejecimiento.

De Francisco quien durante un buen tiempo estuvo ausente de las redes sociales, especialmente de ‘X’ debido a que se cansó de las constantes críticas que recibía por parte de varios internautas, deseando así un respiro para su vida. Sin embargo, su regreso resultó siendo bastante aplaudido y comentada, dando paso a adquirir una amplia visibilidad a través de ‘TikTok’.

Le puede gustar: ¿Yo no lo crié 2.0? Pareja de Nicolás Petro abrió su corazón y reveló el crudo recibimiento de sus suegros a su hijo Luka

La famosa actriz inició sus declaraciones asegurando que ahora estaba en tendencia aquel filtro en donde la gente suele verse más vieja: “Cuando ven de pronto esa cara que es más familiar, pero envejecida”. Asimismo, De Francisco reiteró que al usar este filtro estuvo tan, pero tan aterrada que estuvo a punto de traicionar su consigna de “tener presencia o no perderse del espectáculo de su propio envejecimiento”.

Asimismo, la actriz indicó que esta frase que cada vez tomaba más fuerza en su mente logró hacerse trizas por algunos segundos. Sin embargo, cuando se vio con este famoso filtro se percibió mucho más vieja que como aparece en la cámara normal, “algo me tengo que hacer para no llegar allá”, aseguró en medio de risas. Eso sí, dejó claro que todo resulta ser un proceso, pues aún tiene que digerir algunas de las arrugas que han aparecido en diversas partes de su rostro, demarcando sobre lo que no le gusta como esas líneas de expresión y la flacidez que tiene.

También puede leer: “Tengo miedo”: Laura Acuña generó especulaciones tras nueva aventura con sus dos hijos, ¿su ex tiene que ver?

Finalmente, Margarita aseguró que lo mejor de este proceso es precisamente poder registrar como luce, resaltando que como todo en la vida existe “un punto duro”. Lo cierto es que horas después de haber compartido este corto video la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar resaltando que Margarita tiene mucha valentía al mostrar tal y como es describiendo que es lo que precisamente no le gusta de su rostro y el hecho de llegar al envejecimiento no resulta para sencillo.