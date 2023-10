“No molesten a la actriz”: Periodista de RCN se fue en contra de Margarita Rosa y le sacó a relucir a Gustavo Petro

RCN televisión además de buscar cautivar a los televidentes a partir de diversos programas de entretenimiento, también ha buscado marcar un precedente cuando de informar al público sobre los principales hechos se trata. Precisamente a través de Noticias RCN, uno de los espacios informativos más reconocidos en el país, contando con un grupo de periodistas quienes no solo cuando con la experiencia, sino también las habilidades necesarias para ser parte de este espacio. Aunque no es común que los comunicadores se refieran a ciertos temas en particular Efraín Arce mejor conocido como el ‘El Patrullero RCN’ no dudó en referirse a Margarita Rosa de Francisco y el sonado, puesto que tendría su hermana en el consulado, esto gracias al apoyo de la famosa actriz y cantante al gobierno de Gustavo Petro.

Le puede gustar: ¿Todo lo puede el amor? Ana María Estupiñán, actriz de Rigo confesó que guardó celibato con su pareja por casi seis años

Y es que precisamente, Efraín decidió referirse al tema, no precisamente en medio del noticiero, sino, por el contrario, utilizando sus redes sociales, exactamente ‘X’, en donde suele ser muy activo. El ‘patrullero RCN’ indicó: “No molesten a la actriz… Su hermano estudió filosofía y eso la hace perfectamente capacitada para ser cónsul o no”, agregando un tweet de Margarita Rosa en el que un usuario le refuta el ser “petrista” y por ende, apoyar el proyecto de gobierno que tiene Petro.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, tanto en contra como a favor del Arce, pues indicaron que tanto Margarita como su hermana contaban con muchos más estudios que el periodista: “No puede renunciar a RCN porque no lo reciben en otro lado”. Asimismo, le pidieron ser consciente de su rol como periodista, pues más allá de los hechos en donde Margarita ha sido la protagonista, varios políticos y sus familias se han visto implicados en otros procesos, indicando que también debería sacar a relucir este tema.

También puede leer: ¿La dulce espera terminó? Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina mostró sus ‘truquitos’ para dormir a un bebé

Por otro lado, varios no dudaron en sacar a flote sus posturas políticas, pero hay que destacar que el periodista no se ha declarado de un bando o del otro, simplemente utilizada sus redes sociales para referirse a aquellos que le genera molestia. Sin embargo, resultó siendo tildado de “uribista” y de ser una de las personalidades que apoyó el gobierno Duque.

En especial si nombra a la hermanita como consul....Nada menos que en Miami!!! https://t.co/ZeLThldx4y — Efrain Arce (@elpatrullero_) October 17, 2023