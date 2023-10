“Enséñenle a dar amor”, Sara Uribe expuso a mujer que le criticó su cuerpo

Sara Uribe es una reconocida presentadora de televisión que se dio a conocer gracias a su participación en el reality show de convivencia y talento actora, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde logró consolidarse como la ganadora. Gracias a su triunfo, logró comprar una casa e incursionar como presentadora en programas como ‘El Lavadero’, del Canal RCN, crear empresa y estar en la mira de sus seguidores por su fallida relación sentimental con el futbolista Freddy Guarín, con quien tuvo a su único hijo.

La modelo suele recibir críticas a diario en sus redes sociales por su personalidad y su cuerpo, por lo que en varias oportunidades, Sara ha dado a conocer que se ha enfrentado a distintos procesos para poder sanar las heridas, reconciliarse con ella misma e incluso aceptar los cambios físicos que ha vivido por las distintas situaciones que le han hecho perder su amor propio.

Luego de meses dedicados a ella misma, la creadora de contenido ha compartido con sus seguidores que ahora es más fuerte, por lo que no deja que los comentarios cargados de hate la afecten y logren que su autoestima caiga de nuevo.

Lea también: “Estoy haciendo lo mejor que puedo”: Sara Uribe se sincera sobre la crianza de su hijo con Freddy Guarín

Sara Uribe expuso a la mujer que la criticó por su cuerpo

Sara no se quedó callada esta vez, puesto que una mujer que la sigue en Instagram en varias oportunidades le envía mensajes para criticarla y comentarle de forma negativa algunas características físicas, por lo que le hizo frente a la situación y por medio de una captura de pantalla, compartió con sus demás fans en historias, el perfil y nombre de la mujer.

“Por qué se está dejando engordar tanto”, “se le están deformando esos labios ya”, se lee en los mensajes internos que recibe la presentadora, por lo que escribió:

“Hola Vanesa, gracias por dejarnos un mensaje con tanto amor al comenzar el día. Que Dios te bendiga y que sigas siendo hermosa y llena de luz. No sabes a quien con tu linda energía le cambias el día”.

Como si no fuera poco, la mujer le respondió dándole las gracias a Sara por exponerla en redes sociales, puesto que estaba aumentando sus seguidores en Instagram, a lo que Uribe sin pensarlo dos veces, pidió a sus fans que la sigan para que le enseñen a ser una mejor persona.

Lea también: “Bobo, pobretón”: Sara Uribe explotó tras ser criticada por su celulitis

“Vanessa desea que la sigan. Por favor enséñenle a dar amor, a escribir cosas lindas. Quizas hoy estoy fuerte, pero hay mujeres que no tienen la mente como yo. Y otra cosa, del cuerpo ajeno no se opinaaaa, si no tiene nada bueno que escribir, trágueselo y métaselo por el j*p*”, comentó Sara.