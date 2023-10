“Bobo, pobretón”: Sara Uribe explotó tras ser criticada por su celulitis

Sara Uribe dejó ver que no tiene complejos con su figura al publicar algunas fotos reveladoras en donde mostraba sus piernas y parte de sus glúteos en una sesión de fotos sexy. Pero algunos usuarios de Instagram no perdieron el tiempo para hacerle notar algunas de sus imperfecciones, lo que hizo que la modelo explotara en contra de sus detractores.

La influencer ha dejado ver en más de una oportunidad que despierta pasiones entre varios de sus seguidores, quienes no tardan en llenar sus publicaciones con todo tipo de mensajes halagadores y piropos, a propósito de su figura y su carisma.

Puede leer: Directo a ‘Yo me llamo’: confunden a Sara Uribe con Jennifer Lopez por esta razón

Es por eso que la joven no tiene problemas en postear imágenes un tanto subidas de tono en ocasiones, en las que posa con lencería y atuendos atrevidos o en poses sugestivas, haciendo alarde de su seguridad y sensualidad.

Y a propósito de esto, Sara Uribe decidió mostrar en su feed de Instagram un carrusel en donde aparecían varias imágenes usando diversos atuendos. Pero uno de ellos destaca por ser muy revelador, siendo este un vestido blanco corto y escotado compuesto por una gran cantidad de flequillos.

Si bien Sara Uribe tiene un short del mismo color debajo de la reveladora prenda, al parecer no fue suficiente para evitar que algunos detractores la criticaran, no solo por mostrar de más, sino por exhibir las imperfecciones de su cuerpo, criticándola por su celulitis.

“Cada vez más empeora su aspecto”, “Sara se volvió travesti”, “Ya ni se molesta en ocultar la celulitis” y “Está cuajada como pudin mal hecho” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Lea también: ¿Entusada? Sara Uribe reveló pistas sobre otro posible fracaso romántico

Sara Uribe explotó tras recibir una gran cantidad de críticas

La modelo le demostró a sus seguidores que lee los comentarios que le dejan en sus publicaciones, tanto los buenos como los malos. Es por eso que decidió ponerse firme ante las críticas y dedicar varios mensajes a sus seguidores en relación a los comentarios negativos que ha recibido en esta publicación, explotando con una considerable cantidad de ofensas.

“Las hu***s bien grandes sí las tengo y se me notan, a usted ni haciéndole zoom bobo, hp, c***o y pobretón” y “Es que yo acaso te estoy preguntando cómo me veo? Boba ridícula” son algunos de los mensajes que Sara Uribe dejó como respuesta en los comentarios.

Cabe destacar que la colombiana estaba al tanto de que en estas fotos se podían ver algunas imperfecciones en su cuerpo, algo que dejó claro en la descripción del post. Pero aún así decidió publicarlas: “mi gordito y celulitis se ven hasta divinos con mi actitud”.