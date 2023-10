“Estoy haciendo lo mejor que puedo”: Sara Uribe se sincera sobre la crianza de su hijo con Freddy Guarín

La espectacular Sara Uribe con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también para contar ciertos detalles de su vida como lo es la crianza de Jacobo, el hijo que tiene con Freddy Guarín.

Recientemente no ha sido la excepción, ya que publicó un video recopilatorio de lo que fue la visita del pequeño a la casa de la familia en Tapartó, desde donde Jacobo pudo experimentar diversas vivencias.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo con y por mi niño. 👦🏽Jaco es un niño feliz, al que intento darle la mejor calidad de vida posible. Y cuando hablo de calidad de vida no me refiero a lo económico, sino a las experiencias que le puedo ofrecer para que le gusten sus recuerdos” — Sara Uribe

Sara confesó que siente que mantenerlo en conexión con lo que es, lo hará un hombre con los pies en la tierra que valore lo que realmente es la vida. Razón por la que le gusta llevar a Tapartó, de donde es su familia paterna, para que esté en contacto con la naturaleza, el café, con sus primos y demás familiares.

“Me gusta que se conecte con la tierra y se desconecte de lo electrónico. En casa tiene poco acceso a la tecnología, solo ve televisión y por momentos. Me interesa que aprenda de lo real, lo que tiene y lo que es una realidad, que pueda ver los árboles, el cielo, que monte en mula, que pueda mecerse en un columpio artesanal y que se meta a los cafetales porque ahí está su esencia”, escribió Sara Uribe.

Agregó que un receso que tuvo en el que a ella le tocó trabajar demasiado por lo que no quiso dejarlo encerrado en el apartamento. Y que por ende decidió llevarlo a la finca. “Yo me devolví, me vine dos días a Cartagena (finalizando mi trabajo) y ya hoy nos reencontramos: él habiendo pasado delicioso y yo, recargada porque vienen días intensos juntos, trabajo y mucho amor. 🩷 🩷 🩷 🩷 “.