“Empecé a ver frutos”: así se gana la vida Brayan, el mayor de los ‘Escachaitos’ que se casó con un ‘gringo’

Uno de los integrantes de ‘Los Escachaitos’, una familia oriunda de la vereda Foraquira del municipio de Jenesano, Boyacá, anunció en enero de este año su proyecto de irse a vivir a Estados Unidos, luego de un proceso que le tomó dos años a Brayan Galindo, el mayor de 4 hermanos, para obtener la visa.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus más de 5 millones de seguidores en Tiktok y 2 millones en Instagram, quienes le desearon buen viaje para su proyecto de estudiar Marketing Digital y aprender inglés.

“Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces, pues nunca les había hablado de esto, porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa”, dijo en su momento a través de un video en Facebook.

Recientemente, Brayan fue objeto de polémica por su relación con Joe MacGlawn, un hombre sumamente mayor que él, con quien además ya se casó. Razón por la que algunos seguidores lo cuestionaron, pues especulaban que solo lo había hecho por la visa.

“Es muy feo que las personas traten de destruir a personas que no han hecho nada; la verdad sé que esas cosas las hacen para dañar. Sin duda alguna la persona que empezó a hacer esto quería destruir; al principio yo no quería entrar a TikTok porque hay muchas porquerías, no quería dejarme afectar por eso”, sentenció a través de su cuenta en Tiktok.

Brayan de ‘Los Escachaitos’ contó en que trabaja para vivir en Estados Unidos

Desde que Brayan Galindo migró a Estados Unidos, no se ha alejado de las redes sociales para mostrar su día a día.

Actualmente, cuenta que vive en una casa modesta, la cual trata de mantener limpia tal como siempre le ha gustado. “Yo limpio la casa cinco veces a la semana, la casa no es tan grande, solo tiene dos cuartos, un baño, una cocina y la sala. Como a mí me gusta mucho la limpieza, me toma muy poco tiempo limpiarla”.

Precisamente es gracias a esta dedicación, que vecinos lo han contratado para que arregle el jardín o el interior de las viviendas, bien sea barriendo, lavando loza, tendiendo camas, etc.

También, limpia piscinas, poda el pasto, limpia baños, carpintería y demás oficios varios para sostenerse económicamente y lograr recaudar mensualmente 1.300 dólares para arriendo con los servicios, comida y los buses para ir a la escuela donde aprende inglés.

Ha sido tal su dedicación, que pudo ahorrar para un regalo que envío a su hermana, Diana Galindo.