James Rodríguez: conozca a la hermosa cantante que estaría saliendo con el talentoso jugador

El rumor nació en Argentina y ya es viral en Colombia, el futbolista James Rodríguez símbolo de la Selección Colombia y jugador del São Paulo de Brasil, estaría iniciando una relación con una reconocida cantante argentina. De hecho, el rumor comenzó a circular luego de que ‘La Joaqui’, nombre artístico de Joaquinha Lerena, realizara una confesión en el programa de televisión ‘Podemos Hablar’ del canal argentino Telefe, dejando a todos con la intriga sobre quién podría ser su nuevo amor.

La cantante reveló que estaba saliendo con un futbolista a quien admiraba en su adolescencia y a quien consideraba “el amor de su vida”. A pesar de no revelar el nombre, muchos especulan que podría tratarse de James Rodríguez, quien además de su destacada carrera futbolística ha jugado en importantes clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Ahora bien, en la entrevista que concedió la cantante al programa argentino, reveló detalles de como se conoció con el colombiano: “La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’. Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”, agregó en su anécdota.

Lo que más la cautivó fue la respuesta que el jugador le dio ante esa pregunta: “Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”.

Cabe recordar que la vida sentimental de James ha estado lejos de ser privada, cada movimiento del talentoso futbolista es captado por los principales medios. A pesar de sus polémicas en el mundo deportivo, el jugador no solo destaca por su talento en el fútbol, sino también por su relación con hermosas mujeres, incluyendo modelos, cantantes y empresarias.

¿Quién es ‘La Joaqui’? La mujer que sería la nueva ilusión de James.

Joaquinha Lerena De La Riva nació el 24 de octubre de 1995 y es conocida como ‘La Joaqui’, es actriz, compositora y cantante que se ha hecho conocida en el último tiempo en el ambiente artístico de Argentina por sus canciones de rap, trap, cumbia argentina, género urbano, reguetón y RKT, que es el mismo género que se ha popularizado por artistas como ‘L-Gante’.

El anuncio de ‘La Joaqui’ ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus fans, quienes siguen expectantes tanto por la confirmación oficial de su romance como por descubrir quién es el futbolista que ha conquistado el corazón de la cantante.