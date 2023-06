James respondió a las críticas de Carlos Antonio y dejó claro que lo tiene sin cuidado

James Rodríguez fue consultado hasta por Carlos Antonio Vélez en su más reciente salida en los medios de comunicación cuando reconoció que sí es un poco difícil lidiar con la prensa.

El futbolista colombiano le concedió una entrevista a la revista Semana en donde habló de todo con la periodista Vicky Dávila que le sacó varios secretos.

En la charla no pudo evadir los temas relacionados con la prensa de la que en términos generales dijo la manejaba de buena manera.

James y lo duro de lidiar con la prensa

“¿En su carrera futbolística es muy duro lidiar con la prensa?: Sí, porque eres foco, cuando las cosas van muy bien y en tu carrera eres bueno. Sí es verdad que es difícil lidiar con esas cosas, pero siempre he tenido la mentalidad fuerte. Entonces, cuando hablan mal, yo lo cojo a favor para hacer las cosas bien”.

James Rodríguez sobre las críticas de Carlos Antonio Vélez

“A mí no me importa nada lo que digan los periodistas, no me importa nada. A mí no me preocupa nada”.

Puntualmente de Carlos Antonio

“No, no, no. La verdad, no veo lo que la gente dice. A mí me cuentan cosas, pero a mí no me preocupa nada de lo que digan”.

Lo más loco que han dicho de él

“Muchas, como por ejemplo que no me cuido, que no entreno bien. La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido, me entreno, que vivo para lo que hago, que todo lo hago al ciento por ciento. Sí molesta un poco, pero al final mi conciencia está tranquila. La gente que está a mi lado sabe cómo me comporto, cómo actúo y cómo vivo para la profesión”.