Samsung anunció la estrategia con la que busca frenar el ‘mercado gris’ de celulares en Colombia

Samsung es una de las marcas más famosas de smartphones, TV, tablets y demás dispositivos digitales a nivel mundial, contando con una amplia gama de teléfonos con las que busca cautivar a los consumidores a partir de nuevos diseños, tecnologías y ciberseguridad. Sin embargo, uno de los temas más complejos ha sido el ‘mercado gris’, tanto así que el fabricante anunció que tomará medidas frente a esta situación en Colombia.

Desde hace algún tiempo Samsung viene adelantando un proyecto con el que busca hacerle frente al ‘mercado gris’ o mejor conocidas, importaciones paralelas, con las cuales se terminan incumpliendo procedimientos legales y regulatorios. Afectando de manera directa al fabricante, pues según datos de la compañía la marca se ha visto afectada a partir del incremento de un 50% de unidades ingresadas al país entre 2022 y 2023.

Pero, el problema no solo radica en Samsung, ya que los consumidores también se ven afectados de manera directa, haciendo énfasis en aquellos elementos como lo son la falta de garantía con el importador autorizado y por ende, las especificaciones técnicas del teléfono y verificación de la red del país en el que se encuentre. Asimismo, la marca estima que alrededor del 10% de sus smartphones los cuales se encuentran en Colombia hayan sido ingresados de manera irregular, es decir, a través del ‘mercado gris’.

Si bien, la marca aclaró que no bloqueará estos dispositivos en Colombia debido a que la regulación no lo permite. Si busca realizar una pedagogía enviando una notificación a aquellos dispositivos importados por Samsung Electrics Colombia, dándoles aviso sobre si su teléfono no cuenta con las respectivas garantías que ofrece la marca y también la homologación de la red en el país.

“La compra de smartphones Samsung en el mercado gris impide que los usuarios cuenten con la garantía directa de la marca. Además, no cuentan con las homologaciones respectivas para las redes disponibles en el país, por lo que su funcionamiento puede no ser el correcto y podría afectar el rendimiento y seguridad de uso”, aseguró el director Senior de la División de Móviles de Samsung Colombia, Álvaro Mazo.

Por lo pronto, el fabricante espera que cada uno de sus teléfonos cuenta con un sello en el que se lea ‘Samsung Colombia’. También está se vera reflejada en la venta de los dispositivos en cada una de las grandes cadenas de almacenes tanto físicas como digitales con las que se cuentan en el país dándole paso a esta iniciativa en los próximos meses y a inicios del 2024.

“Nuestras acciones reafirman el compromiso para garantizar el mejor servicio, experiencia y calidad en nuestros productos. Por eso, desde 2014 Samsung Colombia ha trabajado para generar conciencia en los usuarios sobre las ventajas de comprar equipos importados de manera legal por la compañía”, agregó Álvaro Mazo, de Samsung Colombia.