¿Un problema para Daniela? Gabriel Coronel confesó si les cumplió el sueño a sus fans llegando a OnlyFans

Gabriel Coronel es un presentador, actor y cantante venezolano quien ha participado en innumerables producciones internacionales demostrando su talento en diversos roles. Precisamente, fue allí donde encontró el amor, pues desde hace algún tiempo sostiene una relación con Daniela Ospina, empresaria y deportista paisa con quien está a la espera de tener su primer hijo juntos, Lorenzo.

El venezolano suele ser muy activo en sus redes sociales, pues ha dejado ver giras musicales que tiene en mente, además de sus otros emprendimientos. Con el fin de poder estar mucho más cerca de sus seguidores, Gabriel realizó una dinámica de preguntas con las que buscó despejar todas las dudas que existieran por parte de sus fans, pero más de uno terminó sorprendido.

Le puede gustar: “De las peleas más constantes”: Hija de Felipe Arias en medio de lágrimas destapó los ‘problemitas’ que enfrenta con sus padres

Una de las preguntas que sin duda resaltó en medio de las dinámicas resultó ser si Coronel se le mediría a tener un OnlyFans, teniendo en cuenta que este ha sido un pedido por parte de sus seguidores desde algún tiempo. Ante el hecho, las risas por parte del actor no faltaron en donde dejó claro que lo que ellos no sabían era que él ya contaba con una página azul para los que no sabían.

Seguidamente, Gabriel reiteró que todo esto se trataba de una broma, pues en su mente nunca había pasado esta posibilidad, teniendo en cuenta que aunque le gusta mantener una figura entrenada sus prioridades se encuentran enmarcadas en poder darse a conocer a nivel musical y en varios países del mundo. Además, seguir haciendo crecer su propia marca de suplementos dietarios y por supuesto, estar al pendiente de su pareja, Daniela Ospina y su hijo Lorenzo.

También puede leer: “No me vería ni con 1, ni con 2″: Paola Turbay se ‘destapó’ y confesó cómo le gustan los hombres

El cantante aseguró en medio de risas: “Ya lo tengo, solo que nadie sabe que es mío (…) Esa se las debo, además Daniela me mata”. Lo que queda claro es que ambos están más que emocionados con la llegada del pequeño Lorenzo la cual tendrá lugar las primeras semanas de mes de agosto. Sin embargo, Coronel tendrá que estar ausente unos días de su familia debido a compromisos previamente adquiridos.

Sin dejar de lado que una de las más emocionadas ha sido Salomé, quien desde el anuncio no dudó en expresar la emoción y el cariño al poder convertirse en hermana mayor, teniendo en cuenta que ha sido no solo un sueño cumplido para Daniela sino también para ella.