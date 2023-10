“Qué le pasa a la gente”: Carolina Acevedo habló de su supuesto favoritismo en MasterChef y Jorge Rausch salió salpicado

El reality de cocina más famoso en varios países de Latinoamérica ha sido MasterChef Celebrity. Pues en cada una de sus temporadas, específicamente hablando de Colombia se encarga de contratar a reconocidas figuras del entretenimiento para medirla no solo en sus habilidades en la cocina sino también a nivel mental, pues deben soportar la presión, las tensiones y hasta las lágrimas con los demás participantes. Si bien, esta temporada dio mucho de que hablar sobre todo por la ganadora Carolina Acevedo quien cuenta con una amplia carrera como actriz, pero terminó desilusionando a varios de los televidentes con actitudes según ellos de egocentrismo, competencia y bajeza. Y es que precisamente, luego de su triunfo se desató una polémica, pues varios reiteraron que Acevedo había comprado el premio e incluso habló del favoritismo que tuvo con ella Jorge Rausch en MasterChef.

Aunque la actriz ha preferido encontrarle el lado positivo a esta situación e incluso seguir celebrando con quienes fueron parte de su proceso. Recientemente, la actriz regresó al canal RCN y se dio una ‘pasadita’ no solo para adelantar historias con su amigo Carlos Marín y presentador de ‘Mañana Express’, quien además cuenta con una sección ‘Hablemos de música’, pero las preguntas con respecto a su desempeño en la competencia no faltaron.

Por supuesto, las críticas fueron el tema que más resaltó a lo largo de la conversación, pues dejó claro que es fiel a su personalidad: “No tengo idea que es lo que le pasa a la gente”. Asimismo, la actriz reiteró que ella no era monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, indicando que no todos tienen el humor que ella posee e incluso sacó en cara y de paso agradeció las oportunidades que su familia le dio, pues precisamente estas le permitieron llegar hasta donde está.

“Lo que ven ahí, no es ni el 3% de lo que yo soy soy peor”, aseguró Acevedo en medio de varias risas. Asimismo, reiteró que tenía que ganar ella, pues fue la que mejor cocina durante el gran reto final. “Dicen es que Rausch la defiende, no señores yo no compré ningún premio, yo me lo gané con el sudor de mi frente”, e incluso terminó confesando que un día antes Harry Sason fue quien la ayuda a preparar sus platos, pero eso sí dejó claro que solo los anotó, nunca alcanzó a ensayarlos como muchos piensan.

“Y por favor dejen decir que compré el premio, no compré nada”. La ibaguereña dejó claro que no le gusta hacer trampa, reiterando su admiración por Jorge Rausch y Harry Sason, considerándolos como los dos mejores chefs de Colombia. Finalmente, Carolina reiteró que no existieron favoritismo, simplemente cada uno tenía su mejor momento dentro la cocina.