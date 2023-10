“Peso 10 kilos menos”: Natalia Sanint demostró que MasterChef es uno de los realitys que más genera ansiedad

Natalia Sanint fue la última participante en salir antes de la final, y muchos espectadores no estuvieron de acuerdo al ver el gran avance que tuvo la comediante dentro de la competencia, por lo que, aseguraban, merecía llegar más lejos. Lo cierto es que luego de terminar el reality, no pudo evitar sentir una ansiedad terrible, lo que la llevó a sufrir terribles consecuencias en su salud.

Por los comentarios de varios de los participantes de MasterChef Celebrity Colombia, estar dentro del reality no fue nada sencillo, no solo por la presión de la competencia, sino también los comentarios de usuarios y el estar en televisión todas las noches, lo que generó que su ansiedad explotara apenas terminara la grabación.

En medio de una entrevista para Publimetro, Natalia aseguró que se desahogó en la comida desenfrenadamente, lo que le causó una subida de peso impresionante que le costó bajar.

Luego de hacerse una operación en el estómago, compartió una conmovedora fotografía en donde compartió el gran cambio que tuvo, pues luego de salir de MasterChef Celebrity Colombia se subió hasta los 95 kilos y ahora mismo tiene 10 kilos menos.

Subió una foto subida en la báscula y efectivamente compartió con felicidad su cambio luego de tanto estrés que le trajo esta ansiedad.

¿Por qué Natalia Sanint no ganó MasterChef Celebrity Colombia?

La comediante fue una de las más apoyadas por los colombianos dentro del reality, pero parece que no estuvo la suerte de su lado, luego de que los últimos retos no salieran de la mejor manera y no obtuviera el puntaje necesario. Según lo que confirmaron los jurados, sus platos no estaban a la altura de una finalista.