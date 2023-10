Por fin puede escuchar: Daniel Arenas y Daniela Álvarez celebran la recuperación del pilar de su familia

Daniel Arenas es un famoso actor y presentador colombiano que se dio a conocer gracias a novelas como Los Reyes, en donde marcó a uno de sus personajes favoritos: Santiago. Lo cierto es que ahora no solo lelva una relación sentimental con Daniela Álvarez, sino también hace parte de un famoso programa de televisión en Estados Unidos llamado Hoy Día. Ahora, no solo ha conmovido a muchos por la manera en la que habla de Daniela, sino también por su padre, quien tenía un problema de audición.

Sin duda, Daniela y Daniel fueron tendencia en redes sociales por su aparición en los Premios Billboard, en donde Daniel fue host de una de las categorías, pues muchos creyeron que los dos famosos ya no estaban juntos, luego del viral beso en pleno programa en vivo de Daniel con una de sus compañeras de trabajo.

Ahora Daniel ocupa los corazones de sus seguidores al compartir la linda noticia que vivió con su papá, quien tenía un problema de audición. A través de las redes sociales, el actor colombiano compartió un video en donde llegó a un lugar especial, en donde atendieron a su papá con la mejor calidad y le recuperaron su audición:

“Me atendió una audiologa, me tomó todos los datos y nos sentimos en familia. A mí como hijo me hace sentir feliz que me estén informando todo el tiempo sobre la salud de mi papá, sentimos que están verdaderamente valorando”, afirmó el actor colombiano.

Dentro del lugar le hicieron unos audífonos a la medida y con la mejor tecnología para que su padre, Jorge Arenas, recuperara la audición.