Camilo se involucró en una penosa situación por no dominar el idioma inglés

Camilo le dejó claro a sus seguidores que si bien es una persona que viaja por distintos países del mundo, a veces le puede costar un poco expresarse con claridad en otros idiomas, en específico con el inglés, contando que a propósito de esto se vio involucrado en una penosa situación con una señora y su hijo.

El cantante suele moverse en diferentes países, en especial en aquellos de habla hispana donde su música ha tenido mayor recepción y donde su ‘tribu’ siempre lo recibe con los brazos abiertos. Sin embargo, países como India o Japón han sido dos de sus recientes destinos, no solo para turistear, sino también para proyectos profesionales.

Pero de cara a su paso por Nueva York, Estados Unidos, el colombiano dejó ver que su dominio del idioma inglés no es tan avanzado como pensaba, relatando en un par de historias de Instagram una situación que vivió con una señora debido a que no supo expresarse adecuadamente, generando confusión en el proceso.

“Estoy yo con Índigo en mis brazos y hay una señora con un bebé, una señora que no hablaba español, y entonces yo estoy con Indi y le digo yo: ‘salúdala, Indi, salúdala’”, empezó a relatar Camilo, indicando que en efecto su hija saludó al bebé.

Ante esta acción, la otra niña comienza a sonreír, algo que le causó ternura al cantante. Esto llevó a que el joven se dirigiera a la mamá de la pequeña, indicándole en inglés que su hija estaba sonriendo: “Yo, en mi fabuloso inglés, le digo: ‘She is smiling’”.

Pero al parecer esto generó una confusión, ya que la señora creyó que Camilo le estaba diciendo que el nombre de su hija, entendiendo que era Miley. Esto se produjo debido al parecido entre la frase “She is smiling” y “She is Miley”, las cuales fonéticamente suenan casi iguales: “Entonces ella le dice a Índigo: ‘Hey, Miley. This is Jacob’”.

Camilo tuvo que seguir el juego para evitar una situación incómoda

En el mismo clip, el artista dejó ver su cara de asombro tras recibir la respuesta de la señora, no solo por haber confundido el género de su bebé, sino también porque terminó malinterpretando lo que le dijo.

Al final, el joven optó por seguir la corriente de este nuevo curso que tomó la conversación: “Yo le digo: ‘hey, Jacob’. Y le digo a Índigo: ‘say hi, Miley’, porque qué más voy a hacer, seguir la vaina”, dijo Camilo apenado en la historia.