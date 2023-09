La ‘embarrada’ de Gustavo Petro que lo dejó en ridículo en Chile: confundió una importante personalidad

El presidente Gustavo Petro viajó a Chile para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Tras cumplir una apretada agenda, el mandatario sacó espacio para publicar en su cuenta de Twitter algunas de las imágenes de la jornada que vivió. Sin embargo, un particular error terminó por dejarlo muy ‘mal parado’.

Tras varias reuniones protocolarias, el jefe de Estado colombiano publicó una foto donde estaba abrazando a Isabel Allende Bussi, hija del presidente Allende. Sin embargo, Petro confundió a la actual senadora con la reconocida escritora, que lleva el mismo nombre y primer apellido.

“Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica”, trinó el presidente Petro, acompañando su texto de una fotografía.

Al percatarse del error, el presidente borró la publicación. Esta duró 20 minutos circulando en redes, tiempo suficiente para que su error fuera viral.

La hija del presidente muerto en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es Isabel Allende Bussi, y hoy ocupa una curul en el Senado de Chile. Sin embargo, Petro la confundió con la reconocida escritora es Isabel Allende Llona. Aunque ambas tienen un parentesco entre ambas, la escritora es hija de un primo hermano de Salvador Allende.

Tras percatarse de la ‘embarrada’, el mandatario eliminó el mensaje y lo volvió a trinar, corrigiendo el error. “Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende”, señaló Petro en X.

De inmediato, las burlas no se hicieron esperar. Uno de los más críticos fue el actor Julio César Herrera de MasterChef Celebrity. Etsa personalidad ha estado bastante disgustada con la gestión de Petro y no deja pasar cualquier oportunidad para dejarlo en claro.

“No, no, no, no, no, no, no. Esta vaina ya deja el punto muy alto. Estuvo bueno, para qué (Ya rectificó)2, señaló el autor en tono burlesco en su cuenta de X.