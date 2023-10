Shakira Ex conductor de Shakira culpa a un familiar de la barranquillera por filtrar información (David Ramos/Getty)

Shakira ha sido blanco de diversas polémicas ya que a raíz de su separación con el futbolista español Gerard Piqué, haciendo que detalles de sus vidas privadas salgan a la luz, entre ellas el trato que han tenido hacia sus empleados, tanto por parte de Piqué como de Shakira.

Hace unos días se habría revelado que Pique estaría contratando a ex personal de la cantante para que hablara mal de la barranquillera, cosa que hasta el momento no se sabe si es verdadero o falso. Pero lo que si es cierto, es que hace tan solo unos días uno de sus exconductores que estuvo encargado de su movilidad por Madrid comentó en el programa de la cadena española Telecinco llamado ‘Socialité’ que una de las exigencias de la cantante era que “No la podían ver a la cara y era tacaña”, mencionó.

¿Qué familiar de Shakira está filtrando información personal?

Tras dicha experiencia por unos días con la barranquillera y su familia en la capital española “La experiencia con Shakira y su hermano Tonino durante 10 días en Madrid fue de las más desilusionantes de mi vida (...) Tonino se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente. Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente, y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligente”, añadió.

Cuando mencionó el tema de las filtraciones de información personal, acusó directamente a su hermano Tonino “Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: ‘Shaki ya no sale’”, enfatizó.