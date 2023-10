“Es mi sitio de descanso”: Jhonny Rivera se cansó de pedigüeños que llegan a su finca y les envió fuerte mensaje

Para los amantes de la música popular en Colombia, el cantante pereirano Jhonny Rivera es considerado uno de los más importantes del género, hasta el punto de llegar al nivel de grandes de las cantinas como: Darío Gómez , ‘El Charrito Negro’ y Luis Alberto Posada . Aunque disfruta de su fama y de ayudar a sus fanáticos, el intérprete de ‘Te Amo en silencio’, le mandó un contundente mensaje a las decenas de personas que se posan diariamente frente a su finca a pedirle dinero o algún tipo de favor.

Y son más de 3,3 millones de seguidores los que acumula Rivera en su cuenta de Instagram, mismos que han sido testigos de las inmensas muestras de cariño que tiene el risaraldense con sus fanáticos, llevando incluso a varios niños de su vereda a disfrutar de un día de piscina con todo incluido en su lujoso domicilio. Pero como lo ha afirmado en ocasiones, las personas se aprovechan de su nobleza y acuden constantemente a su morada en búsqueda de ayuda; algo que es verdaderamente difícil para él.

Muestra de esto fueron sus más recientes palabras, en las que dio a conocer que días atrás un padre de familia le rompió el corazón al llegar con sus hijos a la finca del padre de Andy Rivera, a contarle su historia, a la que Jhonny no pudo decirle que no, y procedió a ayudarlos:

“Es un tema muy difícil, Hace poquito fue otra gente que quería grabar conmigo. Se les explicó. Pero, el día del concierto llegó un señor con dos niños que dice que venía a pie, y no tenía para el almuerzo, ni para el pasaje, ni para hotel, ni para nada; yo les di una plática para los pasajes, les di tres almuerzos y logré que los desplazaran hasta cierta parte. Es un tema muy difícil, la gente no entiende que es mi sitio de descanso”, manifestó la pareja de la caucana Jenny López.

