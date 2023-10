“Solo quiero ser feliz”: Andy Rivera y su reflexivo mensaje

Andy Rivera sabe perfectamente la forma de cómo llegarle a su público, pues siempre está en constante movimiento creando música nueva y cuando no cantando por medio de sus redes sociales desde donde comparte con toda su comunidad digital.

Desde el año 2021 el cantante Andy Rivera ha estado sobrellevando una depresión de la que ha contado en diversas oportunidades en todas sus redes sociales, por lo que muchos han sido participes de sus apreciaciones y palabras, pero ahora ha llegado con otro mensaje en el que se refiere a su carrera.

El intérprete de ‘Te Pintaron Pajaritos’ y ‘Alguien Me Gusta’ reconoció que han sido varios los temas que han alcanzado la gloria, pero que a veces eso ha tenido un revés, y que estar en ese lugar a veces suele más que contraproducente, ya que lleva a otros escenarios a la persona.

“He tenido una carrera con años exitosos, algunas canciones exitosas, otros años donde me he sentido perdido, girando sobre el mismo eje, sin sentir avance mientras todo y todos los demás avanzaban ante mis ojos. Entendí que el ‘ser una moda’ ‘estar pegado’ es el elixir más enviciador, desleal y venenoso que hay”, escribió Andy Rivera en sus historias de Instagram.

Junto con ello siguieron otras palabras en las que definió lo que ha sido su aprendizaje tras esa experiencia y en lo que enfocó su mirada y camino tras lo vivido. Por lo que indicó cuál es su sendero a seguir de ahora en adelante, pero especialmente en reconocer e identificar lo que realmente quiere.

“Entonces aprendí a no tener prisas, no comprarme, a abrazar el proceso y proyectar el sostenimiento, la madurez y la estabilidad de mis sueños sin perderme en ellos. Hoy no quiero ser más de lo que pueda soportar, solo quiero ser feliz y seguir viviendo lo que amo: la música”, finalizó Andy Rivera.