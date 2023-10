¿No ganó el reality, pero sí el amor? Adrián Parada de MasterChef Celebrity reveló si llegará al altar con su pareja

Durante más de seis años el programa de cocina MasterChef Celebrity se ha encargado de elegir a un grupo de famosos quienes llegan a la cocina más importante del mundo con el fin de mostrar todo su talento cuando de gastronomía se trata, situación que no resulta para nada sencilla. Pues la tensión y los duros momentos fueron los protagonistas en esta gran final en donde Carolina Acevedo se coronó como la mejor cocinera 2023. Sin embargo, los televidentes no pasaron por alto el momento que vivió Adrián Parada junto a varios de sus compañeros, tanto así que Parada reveló si llegará al altar con su pareja Juliana Castrillón.

Si bien, Adrián logró destacarse a lo largo de la competencia mostrando sus grandes habilidades en la cocina, durante el reto final terminó desilusionando a más de un televidente, pues su plato fuerte quedó crudo, teniendo con esta una baja posibilidad de poder llevarse el premio mayor. Sin embargo, varios factores, puede que hayan llegado a afectarlo, pues en medio de las preparaciones las diversas voces de sus compañeros resultaron siendo los principales protagonistas.

Le puede gustar: “El día que me la encuentre…”: Sebastián Caicedo confesó que todavía habla con Carmen Villalobos y cómo lo toma su pareja

Y es que precisamente, Adrián estuvo acompañada por su novia, su madre y su amigo. Si bien, esta situación no resultó siendo para nada sencilla, pues la tensión ahora no solo era por cocinar, sino también por cumplir las expectativas de sus familiares. Como era de esperarse varios de los participantes no dudaron en apoyar a Adrián y darle todo el ánimo posible para que lograra cumplir a cabalidad con este reto final.

Sin embargo, las risas por parte de los concursantes no se hicieron esperar e incluso no desaprovecharon esta oportunidad para corear, “boda, boda”, desde el balcón. Asimismo, las risas por parte de Juliana y Adrián no faltaron, pero por supuesto, él estaba enfocado en su preparación, pero las diversas señas con sus dedos de que no esto no sería pronto resultaron siendo contundentes.

También puede leer: “El mejor símbolo del país en el mundo”: Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ brilló representando a Colombia en Nueva York

Momentos más tarde y en medio de algunas entrevistas, Parada terminó ‘bajando de la nube’ a quienes se alcanzaron a ilusionar con el hecho de que el exparticipante llegaría al altar: “Es muy pronto, denme otros 10 años (…) en otras temporadas alguien también propuso matrimonio y yo sé que no le fue muy bien”. Asimismo, recordó a su gran amigo, participante del reality de cocina y colega en varios proyectos Frank Martínez ‘El Flaco’, quien le pidió matrimonio a su pareja, pero meses más tarde confirmó su ruptura por motivos que aún se desconocen.