“Todas las cosas maravillosas’’; el exitoso salto de la autora Amalia Andrade de los libros al escenario

La importancia de educar sobre la salud mental ha sido parte de la agenda de conversaciones que se ha desarrollado dentro de los últimos años. Y, ahora más que nunca, la sociedad se encuentra trabajando y encontrando diversas formas de explorar este tema y dejar la estigmatización a un lado.

Amalia Andrade, escritora, periodista, autora de los libros “Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas” y “Uno siempre cambia el amor de su vida”, y abanderada de la importancia de la salud mental, aparte de escribir dichas obras interactivas donde expone algunos de sus momentos más personales a través del humor y las ilustraciones, ha tomado la decisión de darle una voz más alta, literalmente, a esta problemática, ahora en el formato de un monólogo teatral.

La obra está dirigida por el actor Esteban Godoy y, según Andrade, la idea de traer la adaptación al español y el mercado colombiano llegó luego nació luego de que ella viera la obra con sus propios ojos.

Si algo caracteriza a Amalia es su posibilidad de usar el para transmitir y esparcir un mensaje de cambio y entendimiento ante esta problemática a través de su plataforma y su trabajo, y es consciente de que un país como Colombia, la necesidad de cuidar y comprender la salud mental no es tomada en serio.

“Somos un país que ha vivido muchas violencias, que pasamos por muchísimos traumas y muchísimas opresiones, pero hablamos muy poco; es un país con una doble moral muy grande, porque de lo malo no estamos acostumbrados a hablar”, expresó la escritora.

Adaptada del éxito de Broadway “Every Brilliant Thing”, creada por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, su historia original narra las vivencias de un hijo que crea una lista de cosas por las que vale la pena vivir, en un intento desesperado por animar a su madre con depresión crónica y repetidos intentos de suicidio. Esta misma línea es la que toma Amalia para narrar su relato y su experiencia lidiando con la depresión tanto en su entorno como personalmente.

Este monólogo que invita a la interacción con el público, donde las risas y los momentos emotivos llegan al ritmo indicado, y donde muchas veces el espectador se encontrará riendo con lágrimas en sus ojos al mismo tiempo; estas son algunas de las sorpresas que este “Todas las cosas maravilllosas” le brindará a sus asistentes, acompañado de una emotiva reflexión acerca de la posibilidad de comprender que, a pesar de todo lo malo que la vida pueda arrojarnos, las cosas se acomodarán de una manera u otra.

Por eso, para conocer más acerca de este proyecto, su inspiración y las razones por las que la autora ahora busca poner el problema de la salud mental en una plataforma teatral, PUBLIMETRO conversó con Amalia Andrade y su obra ‘Todas las cosas maravillosas’.

Hablemos un poco de ‘Todas las cosas maravillosas’; en tu plataforma concientizas sobre la importancia de la salud mental, ¿de qué manera se ve reflejado en este monólogo?

El centro y el corazón de la obra es justamente la salud mental y la depresión, y creo que la razón por la que hago esta obra es por la pasión que tengo por hablar, visibilizar, explorar e investigar desde todos los lugares que sean accesibles para mí, el tema de la salud mental. Da mucho miedo, porque es la primera vez que me aventuro a realizar algo de este calibre, pero es otro escenario donde puedo tocar este tema que me parece tan necesario, y al hacerlo en teatro, la comunicación cambia y llega de otra manera al receptor.

¿Por qué te aventuraste a realizar una obra de teatro?

Tengo amigos increíbles que creyeron en mí. Si me preguntas, para mí la fortuna más grande en la vida es el poderse rodear de gente talentosa. Desde mi director hasta cada persona que está detrás de este proyecto. Siempre digo lo injusto que es el ver en mis libros únicamente mi nombre, porque bajo lo que hago no solo estoy yo. Creo que experimentaré lo mismo con este monólogo, para poner en pie una obra se necesita un batallón. Además, es una oportunidad nueva de comunicar algo que me interesa desde otra perspectiva.

Esta obra está basada y adaptada del monólogo “Every Brilliant Thing”. ¿Cuál fue la razón de su escogencia para ponerle tu sello?

La adaptación fue en conjunto con el director, y gran parte de los créditos son para él. En realidad, yo hice mínimos aportes. Este monólogo es bellísimo porque es una obra como nunca antes vi; se presenta en formato 360 e interactiva, yo estoy al centro, todo el público está a mi alrededor y entre todos se ven las caras. De una manera u otra, mantiene la esencia de lo que me gusta y de mi trabajo, y esa sensación de admiración a quienes lo crearon.

Amalia Andrade (Cortesía)

¿Cómo se conecta el monólogo con tus obras literarias?

Hay muchos puntos en común. Mis libros y esta obra son interactivos. Mis escritos tienen humor, pero tocan temas difíciles e igual pasa con la obra. Me siento muy afortunada porque siento que esta obra es un libro mío transformado y traducido a los escenarios.

¿Qué desafíos crees que puedes encontrar al presentar una obra que es interactiva, al romper el hielo con el público?

No me preocupa la conexión con el público. Sé que estará lindo y chévere. Lo único que me preocupa es que es algo nuevo, pero la misma novedad funciona a mi favor porque en realidad no tengo muchas expectativas.

Sabemos que eres fanática de Shakira, ¿cómo el desamor y el proceso en que se encuentra la cantante te inspirará en tu vida personal y tus trabajos a futuro?

Mi admiración por Shakira es desde siempre. Es una mujer que abrió caminos para toda una generación, nos hizo soñar en grande, nos enseñó que ser ambiciosas no está mal en una sociedad donde las mujeres ambiciosas son castigadas, mientras que los hombres son celebrados. Me parece que es una artista que está bebiendo de su vida para crear cosas alucinantes y me sigue inspirando hasta el día de hoy.