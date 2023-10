¿Dolida? Ex pareja de Nela responde ante los comentarios que la vinculan con Claudia Bahamón

‘MasterChef’ fue uno de los realitys más polémicos que este año ha hecho hablar a los televidentes por las constantes discusiones, desacuerdos y hasta polémicas que se dieron a lo largo del programa. Una de las más polémicas fue Carolina Acevedo, que al coronarse como la ganadora de esta temporada, generó más rechazo que conformismo.

Una de las polémicas que mas surgió dentro de la final del reality, fue la supuesta atracción que los televidentes notaron entre Nela y Claudia Bahamón. Muchos comentarios salieron al respecto, a tal punto que la misma Claudia comentó de manera jocosa estos videos realizados por los televidentes a manera de broma. Amalia Andrade, es la ex pareja sentimental de Nela, con quien sostuvo una relación sentimental por varios años. Ella, al ver que estos videos se estaba haciendo tendencia en redes sociales, decidió responder.

“Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende. Pilladas”, fue lo que mencionó la escritora respondiendo hacia los videos de los momentos de ellas juntas. “Ya sabemos que ustedes volvieron, no lo oculten más”, “Entonces pierdo las esperanzas de que vuelvan?”, “¿Y yo por qué sigo en el barco de Amalia y Nela? No me he podido bajar de aquí.”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores quienes esperan que ambas vuelvan a tener una relación sentimental. Hasta el momento nadie se ha tomado enserio el tema, solo ha sido humor que tanto las implicadas como parejas y exparejas.

