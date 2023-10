¿Greeicy le sería infiel a Mike? La cantante sorprendió con su respuesta

Greeicy y Mike han sido de las parejas más duraderas dentro de la industria de la música y del entretenimiento. En repetidas ocasiones han expresado su amor mutuo en público y en medio de entrevistas que les han realizado en medios de comunicación.

La pareja tuvo en abril de 2022 a su primer hijo, Kai. Desde ese momento han publicado pequeños fragmentos de ellos compartiendo con su hijo pero sin mostrar su rostro completamente. Greeicy en repetidas ocasiones ha comentado que ella fue quien tuvo la iniciativa para conquistar a Mike. Pese a los esporádicos rumores de separación, los artistas se han encargado de desmentir y reafirmar que siguen juntos y enamorados en familia.

¿Greeicy le sería infiel a Mike?

En una reciente entrevista, la cantante comentó la posibilidad de una infidelidad hacia su pareja, pero la respuesta dejó a sus fanáticos sorprendidos por la responsabilidad afectiva que tuvo al mencionar “Tu elegiste estar conmigo, nos amamos, nos gustamos. Han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona (...)Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión, dejo de ver a Mike seis meses, me voy con Kai pero Mike se queda, mi parher en ese programa es un muchacho que me cae re bien, una persona con la que siento mucha afinidad mucha química y digo: Es algo nuevo, estuviera soltera aaahh pero no”.

“Eso es natural, la química es una gotica de la botella que tengo llena de cosas valiosa e importante”. Con esto la colombiana confirmaría que su amor hacia su familia y hacia Mike, cosa que sus seguidores no tardaron en felicitar “me encantó como lo expresó, es tan real. el amor es construcción, es decisión”, “La madurez afectiva que demuestra esta mujer cuando habla de su relación es tan top”.