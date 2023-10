“No sé qué tiene contra mí”: Adrián desenmascaró a Claudia Bahamón y la llamó cizañera en pleno MasterChef

Adrian está pasando por un momento de bastante tensión entrando a la final de MasterChef Celebrity Colombia, pues para nadie es un secreto que los cinco semifinalistas están dando todo de sí para poder quedar en la final y tener la posibilidad e llevarse tan codiciado premio. Sin embargo, Claudia Bahamónn ha sido altamente criticada en redes sociales y Adrián la habría dejado en evidencia por terrible comentario que hizo.

En medio del último reto, en donde los participantes del reality tuvieron que entrar a un cuarto oscuro para tratar de adivinar el plato que les habían servido, para al final tratar de recrearlo. Se trataba de un postre que tenía un bizcocho cubierto de chocolate blanco, entre otros ingredientes. Sin embargo, raramente, Adrián no sintió el bizcocho, por ende no lo hizo, sobre todo porque tenían miedo de que no se tratara del mismo plato, sino que fuera una pequeña trampa para que los participantes cayeran.

Claudia Bahamón se acercó a Adrián para preguntarle como iba, a lo que él respondió que tenía miedo de creerle a sus compañeras por miedo a equivocarse. Bahamón se acercó a otra participante y le compartió el pensamiento que tenía el comediante, acto que Adrián vio desde lejos y no pudo evitar tratar mal a Claudia.

A penas se dio cuenta que la presentadora y modelo colombiana compartió sus pensamientos, añadiendo que era raro que no hubiese sentidos los ingredientes si ‘limpió el plato’ , y él la llamó cizañera por estar hablando cosas que no debía, además afirmó que no sabía qué tenía contra él porque parecía que le jugaba sucio.

Adrián quedó en evidencia en MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón con el fin de defender su buen nombre, reveló el momento en el que Adrián probó el plato y se comió todo, dejando claro que ella no estaba inventando nada de lo que decía.