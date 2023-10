Natalia Sanint llenó de felicidad a sus seguidores al mostrar los resultados de su cirugía bariátrica

Contra todo pronóstico, la comediante Natalia Sanint se convirtió en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia, reality culinario que le ha permitido acarrear más seguidores en sus redes sociales, quienes están pendientes día a día de cada publicación; mismos que compartieron la felicidad de la cocinera luego de que mostrara los resultados de su cirugía bariátrica.

Ya son 260.000, los navegantes digitales que siguen a Sanint en Instagram, plataforma en la que recientemente compartió la felicidad que le provocó poder colocarse un traje que tenía guardado, ya que no lo podía usar por su sobrepeso. En entrevista para Publimetro Colombia, reveló que finalizadas las grabaciones del programa de cocina subió más de 30 kilos, hecho que le había resultado complejo para su salud física y mental, por lo que tomó la decisión de someterse a este procedimiento.

“Hace un tiempo unas hermanas me dieron este set fucsia para mis shows, pero no me cupo. Ellas dijeron que me esperaban hasta que me quedara, Hoy me quedo”, manifestó Natalia en sus Historias, quien mostró los resultados de la cirugía con gran felicidad, ya que el atuendo le queda totalmente holgado debido a su nueva condición.

¿Qué es una cirugía bariátrica?

Acorde a Mayo Clinc, considerado el mejor hospital de Estados Unidos , este tipo de intervenciones se realiza cuando las dietas y el ejercicio no presentan resultados en la perdida de peso, hecho que puede atentar contra la salud. Dentro de los procedimientos asociados al concepto de Cirugía Bariátrica, se encuentran: El Baipas gástrico en Y de Roux, en la que se extrae la parte superior del estómago, creando un “reservorio que tiene más o menos el tamaño de una nuez y que solo puede contener una onza de alimento”; La manga gástrica laparoscópica, en la que se extirpa un 80% del estómago; y la Derivación biliopancréatica con cruce duodenal, en la que se “conecta la parte final del intestino al duodeno cerca del estómago. (...) limitando la cantidad de comida que se puede ingerir y reduciendo la absorción de nutrientes”

