“Es absurdo”: Jorge Rausch no bajó de “morrongos” a varios por duro acto en contra de participantes de Masterchef

Uno de los chefs más reconocidos en el país precisamente por su amplia trayectoria en el mundo de la gastronomía es Jorge Rausch, quien actualmente cuenta con algunos restaurantes en Colombia, los cuales han logrado ser todo un éxito. Además, de su destacada participación desde la primera temporada en ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión en donde se ha encargado de ser parte del equipo de jurados probando y dando su veredicto sobre cada unos de los platos. Incluso ha llegado a convertirse en el juez más querido por los participantes quienes no dudan en mostrar su cariño a pesar de que durante los primeros capítulos mostró su firmeza frente a cada uno de los alimentos y posteriores preparaciones que los concursantes. Ahora, el chef llamó la atención, pero por sus contundentes declaraciones tratando de “morrongos” a varios televidentes.

Si bien, el famoso reality de cocina está a punto de llegar a su fin, esto no ha sido impedimento para que también los jueces sean los protagonistas en cada uno de los retos e incluso también se conviertan en el centro de las críticas por sus declaraciones. Y es que estar dentro de un reality no es para nada sencillo, tanto así que Rausch salió a defender a los participantes.

Le puede gustar:

El famoso chef concedió una entrevista para ‘Kienyke’ en donde no solo reveló varios detalles de su vida sino también como percibe las diversas situaciones que se viven en la competencia. Rausch inició sus declaraciones indicando que sus inicios en la televisión se dieron junto a su hermano, luego de pasar por diversos realities llegó MasterChef: “Las dos primeras temporadas de MasterChef éramos mucho más duros, creo que la exigencia no es mala, ni la disciplina”.

Seguidamente, Jorge reiteró que la competencia tampoco era mala, pues según él, en Colombia todavía no se ven “bien” este tipo de comportamientos incluyendo la competencia, eso sí, sana: “En MasterChef hay pelados que son más competitivos y la gente no los quiere me parece absurdo (…) Hace una sociedad más prospera más sincera, no hay que ser morrongos en eso”.

También puede leer:

Asimismo, el jurado de ‘MasterChef Celebrity’ aseguró que es un juego y tienen que competir, recordando así aquellas épocas en las que no ganó y también lo difícil que llegó a ser el poder darse a conocer y por ende, mostrar todo su talento: “Eso es parte de lo que yo he querido mostrar en la televisión excelencia, exigencia y competitividad”.