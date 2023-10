Jorge Rausch justificó su actitud con Daniela Tapia en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 118 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ la tensión entre los cinco participantes que siguen en pie en competencia estuvo en su máximo nivel, y es que experimentarían lo que es estar delante de las cocinas de los restaurantes.

El reto de campo inició con un laberinto natural en el que el humorista Adrián Parada, la locutora Natalia Sanint junto a las actrices Marianela González, Daniela Tapia y Carolina Acevedo debían atravesar para llegar al punto en el que había una mesa con cinco sobres sobre las diversas preparaciones.

Cada uno de los cinco semifinalistas vivieron momentos irrepetibles, pero especialmente Daniela Tapia, quien recibió varios gritos por parte del chef Jorge Rausch, situación que no pasó desapercibida por los televidentes y que generó grandes críticas.

El choque entre Daniela Tapia y Jorge Rausch se dio en plena preparación, cuando las quejas, los gritos y lamentos iban y venían. Al finalizar Daniela Tapia consiguió el menor puntaje, lo que la llevó a pensar que quizá no estaría en la final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

“¿Usted sabe por qué no llega Daniela? Usted no hace más que alegar, apure. Ponga a hervir el agua ya. No le voy a contestar cada bobada que me pregunta, ponga agua a hervir, si le toca, se quema”

— Jorge Rausch