Saque papel y lápiz: Esperanza Gómez reveló su secreto para reavivar el fuego del deseo en una relación

Desde hace ya varias semanas el pódcast de Spotify, ‘Del saber al hacer ’, se ha convertido en uno de los más escuchados en la plataforma, y en él, la sexóloga Flavia Dos Santos y la actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, no dejan de sorprender a la escucha con sus experiencias e historias. Precisamente, el episodio número seis ha dado de que hablar en las redes, ya que la manzalita reveló uno de sus secretos para avivar el deseo en la relación.

Teniendo en cuenta como factor fundamental a la comunicación, este duo de expertas pretendió con su capítulo que las parejas que los escuchan, reencuentren, si la han pedido, su conexión física y emocional, promoviéndolos a encontrar el ambiente adecuado para fluir como en los viejos tiempos.

Esto le puede interesar: ¿Sandra no era así? Familiar de Paola Jara le pidió a Jessi que se divorcie por cuestionable acto de la antioqueña

Consejos de Esperanza Gómez para aumentar el deseo en pareja

“Hay muchas herramientas, los recuerdos son fundamentales; uno a veces se olvida de la adolescencia, cuando uno tenía el libido sexual más elevado. (...) Funciona mucho la poesía erótica, yo no soy una muy buna lectora, pero cuando encuentro estás novelas, me meto en la lectura y empiezo a sentir. Me despierta el deseo”, manifestó la actriz de 43 años, quien dio de qué hablar en los últimos días al poner en venta una réplica en silicona de sus partes intimas.

“Tomarse unos ‘traguitos’ medidos también pueden funcionar”, añadió Esperanza, quien fue apoyada en cierto modo por Dos Santos, quien la complementó de esta manera: “El alcohol tiene un efecto depresor, te quita ese autocontrol, químicamente toca el cerebro y ya no estás vigilante. (...)Pero hay un limite”.

No se lo puede perder: Nela de MasterChef pone en juego su participación en la final al revelar secreto sobre la actitud de los jurados