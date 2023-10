“Creí que perdería a mi hijo”, Marilyn Patiño narró los momentos de pánico que vivió por la inseguridad en Cali

Marilyn Patiño es una actriz, modelo y cantante colombiana que ha ganado reconocimiento por sus apariciones en ‘El auténtico Rodrigo Leal’, ‘Los Reyes’, ‘Juego Limpio’, ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Oye bonita’, entre otras producciones. Es madre de Valentín y Samuel, sus motores de vida y por quienes hace todo para ser cada vez más una mejor persona a pesar de las dificultades que ha enfrentado y que la han hecho pensar que a estado a punto de dejar de existir.

Marilyn Patiño reveló a Eva Rey en su espacio de entrevistas en YouTube, que a pesar de querer mudarse de Bogotá a una ciudad con un clima más caliente, en su estadía en Cali vivió dos momentos difíciles por culpa de la inseguridad no solo de la ciudad, sino la que enfrenta el país.

Marilyn Patiño narró cómo la asaltaron en Cali

La actriz y cantante dejó saber que mientras transitaba en su camioneta por las calles de la ciudad salsera, le pincharon el carro, uno de los motociclistas le indicó lo sucedido y ella creyendo que estaba a. salvo, paró en una vulcanizadora para no aceptar la ayuda de los motociclistas. Creyendo que estaba en un lugar donde no le pasaría nada, cuando se bajó a ver cuántos huecos tenía la llanta pinchada, le apuntaron y le quitaron todas sus pertenencias.

“Les pasé mi cartera, les pasé todo, documentos, pasaporte, todo, fue esperar a despinchar e irme con el corazón arrugado”, expresó Patiño, al dejar saber que en dicho instante ella contaba con cuatro meses de gestación de su primer bebé, y por el susto creyó que perdería a su hijo.

Como si no fuera suficiente el susto, en ese momento ella iba acompañada de su mamá, quien no dudó en perseguir a los ladrones, se les alcanzó a subir a la moto y por fortuna, no pasó a mayores.