“Con los amigos no”: Yina Calderón tomó partido en el conflicto entre Aida Victoria Merlano y ‘Westcol’

Yina Calderón rompió el silencio y tomó partido en un conflicto que ha estado sonando mucho en las redes sociales: Aida Victoria Merlano contra el streamer conocido como ‘WestCol’. Y es que, si bien la joven no es simpatizante de ninguna de estas dos figuras, sí dejó entrever a quién de ellos apoya en este altercado.

El par de colombianos llegaron a estar en boca de muchas personas durante finales de 2022 luego de que sorprendieran a varios internautas al anunciar que estaban teniendo un romance. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que antes de terminar el año habían tomado caminos separados.

Pese a esto, ambos quedaron en muy buenos términos, algo que se podía ver a través de sus historias y publicaciones, compartiendo varios momentos divertidos. Pero de cara a las últimas semanas, las cosas subieron de tono luego de que, en plena transmisión, WestCol contara que Aida Victoria Merlano le quedó debiendo dinero de unas pautas, lo que desató un ‘rifirrafe’ entre ellos.

Este conflicto le ha dado la vuelta a las redes sociales, generando bandos que apoyan a cada uno de los involucrados, exponiendo sus puntos mientras que los protagonistas han seguido escalando con indirectas y mensajes subidos de tono.

Y Yina Calderón no se quedó atrás al momento de dejar su opinión al respecto, contándole a sus seguidores qué piensa sobre este conflicto, dejando entrever que en efecto apoya a una de las dos partes involucradas.

“Pienso que uno tiene que comerse los amigos porque ahí es cuando las cosas se dañan. Luego uno no le corresponde al amigo entonces el amigo ataca. O que tal vez uno se lo comió rico, entonces no le corresponde, entonces empieza a sacarle los trapitos al sol y es cuando se daña todo. Con los amigos no, linda”, dijo contundentemente Yina Calderón.

Yina Calderón también habló de su situación sentimental

En la misma ronda de preguntas, la DJ también fue interrogada sobre un pequeño desliz que tuvo en una de sus historias pasadas cuando se encontraba tomando unos tragos en compañía de varias personas, ya que le dijo “amor” a uno de los presentes.

Esto no se le escapó a un seguidor quien no dudó en preguntarle a quién se refirió cuando dijo esa palabra. Sin embargo, Yina Calderón fue enigmática al responder.

Y es que la joven solo se limitó a poner el coro de uno de los temas más recientes de Karol G, ‘Mi ex tenía razón’, dando a entender que aparentemente se había encontrado a una persona mejor, tal y como describe el tema.