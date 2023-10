“Mi esposa me dejó”, Carlos Hurtado, ex ‘MasterChef Celebrity’ reveló el difícil momento que vivió por sus adicciones

Carlos Hurtado es un reconocido actor de cine, televisión y teatro colombiano, gracias a sus papeles en ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Mujeres asesinas’, ‘El último matrimonio feliz’, entre otras. A pesar de haberse consolidado en los noventas como uno de los actores mejor pagados de la época, la fama le jugó una mala pasada.

“Yo no estaba preparado para eso. Pasé de la marihuana de la Escuela del Distrito al perico en la Charlotte”, expresó el actor en entrevista en La sala de Laura Acuña, donde abrió por completo su corazón y reveló los más íntimo detalles de su vida, lo que lo marcó en su infancia, la relación con su padre, sus sueños, sus ambiciones y lo que tuvo que vivir por sus malas decisiones cuando comenzó a ser reconocido.

“Tengo que decirlo y reconocerlo... la rumba, el alcohol, los tiempos de rodaje de la televisión y de las películas de cine es “tú sabes a qué hora entras pero no sabes a qué hora sales”, eso hacía que tú rumbearas, estábamos muy equivocados y caí feo”, indicó.

Los excesos y las adicciones lo dejaron muy mal parado con las personas que realmente valía la pena tener cerca, puesto que su actuar fuera de su estado consciente lo llevaron a alejar a sus seres amados. “Yo llegaba a tratar mal a todo el mundo, mi pequeña hija tenía ya cuatro años, y yo caí, y de pronto un día no me pude parar, lo único que recuerdo es que me dio un dolor en el estómago”, narró. Adicional dio a conocer que el dolor le comenzó en una de las fiestas a las que frecuentaba ir y que del malestar que sentía llegó como pudo a la casa de su hermano de barrio, le alcanzó a decir que le dolía el estómago y cayó.

Luego de lo sucedido, su vida cambió por completo, por lo que mencionó que, “yo duro 8 días en coma, me abren, me limpian, tenía cálculos en la vesícula, pancreatitis, yo tenía de todo”.

Todo esto ocurrió hace 28 años en el Hospital La Victoria, donde los doctores y Dios le dieron una segunda oportunidad para vivir y seguir siendo el gran actor que había logrado ser.

En medio del dolor que estaba sintiendo por su intervención quirúrgica, Carlos Hurtado recuerda con la voz entre cortada la manera en la que su esposa terminó su relación. “Mi esposa entra sin mi niña y me dice: bueno, no apareció ningún amigo suyo de rumba, no apareció nadie de la televisión, no apareció su familia, ni su mamá ni su papá, yo tuve que pagar todo, ya pagué todo, pero me voy”, mencionó.