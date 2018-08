¿Se termina su tiempo en el programa? Carlos Hurtado enfureció a los jueces de MasterChef y se llevó varios regaños.

En el reto de hoy, Carlos Hurtado presentó un plato que incluía garbanzos. Tal como él mismo dijo, los garbanzos se le habían "ahumado" un poco.

No obstante, los jueces no estuvieron de acuerdo, y dijeron que el plato estaba quemado. Según dijeron, el plato de Carlos era una "ofensa". De hecho, Chris Carpentier aseguró sentirse "triste" y ofendido por tener que probar un plato quemado.

Nicolás de Zubiría aseguró que el plato era como comer "un cenicero", y se rehusó a seguir comiendo.

Afortunadamente para Carlos, hoy no era día de eliminación así que no habrán delantales negros. Aun así, quedó en entredicho su simpatía con los jueces, a quienes no les hizo gracia su plato.

