El presentador e investigador paranormal Rafa Taibo compartió aterrador video de fantasma en el cementerio central de Bogotá.

En sus redes sociales, Rafa Taibo suele discutir fenómenos paranormales con sus valientes seguidores.

Recientemente, compartió un video bastante inquietante donde se observa una figura que camina por el Cementerio Central.

El lugar tiene fama por la ocurrencia de supuestos fenómenos paranormales, dada su carga simbólica e histórica en Bogotá.

Tal como se ve a continuación, se trata de una figura que parece arrastrarse o levitar por el cementerio.

“¿Fantasma en el Cementerio Central? Pocas veces comparto videos, fotos o grabaciones de sonido que no haya captado personalmente o provengan de mi equipo o de mis legionarios. En este caso me lo envía una persona de total confianza, a quien, al preguntar por su procedencia, me responde: ‘Me lo enviaron personas del barrio Santa fe que tomaban estos videos.'”.

La grabación le puso ‘los pelos de punta’ a más de un internauta, estas son las imágenes, solo para valientes y curiosos:

¿Qué opina de la figura que se observa atravesando el lugar? ¿Podría tratarse de un verdadero fantasma captado en video?