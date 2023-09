Mandaron a un ancianato a Alina Lozano y así reaccionó ella en redes sociales

Alina Lozano ha sido reconocida por la cantidad de novelas en las que ha aparecido a lo largo de su carrera, sobre todo por su papel en ‘Pedro, el Escamoso’, que generó un precedente en la historia de las novelas colombianas. Sin embargo, en el último tiempo, Alina se ha convertido en tendencia por su polémica relación sentimental con un niño mucho menor a ella.

Lo cierto es que luego de que confirmaran su relación en internet, las críticas empezaron a llover en redes sociales, sobre todo hacia ella, quien aseguraban, se estaba aprovechando de la inexperiencia y la inocencia de él, ya que para nadie es un secreto que está buscando ser un famoso actor colombiano.

Lo cierto es que en redes sociales usuarios comentaron varios post de ella, en donde le decían a los demás que evitaran comentar sus publicaciones para hacerla famosa, además de enviarla a un ancianato.

Pues ella no dudó en responder y escribirle personalmente a la persona y no solo a ella, sino a todos los que constantemente la critican y la acusan de todo por ser mayor que Jim, afirmando que deberían ir a un psicólogo si serían que era normal desear ese tipo de cosas a una persona que no les ha hecho anda malo:

“¿Sí?, cuéntame dónde metiste a tu madre para meterme allá mismo”, afirmó la actriz bastante enojada

Alina Lozano y Jim Velásquez están siendo víctimas de extorsión por una foto íntima

Según Jim, lo llamaron para pedirle plata porque tenían en sus manos fotografías íntimas de Alina. Según lo evidenciado en la transmisión, son cerca de $ 5.000.000 de pesos colombianos que están pidiendo los delincuentes para no revelar dichas fotografías de la actriz.