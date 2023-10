“No entiendo como votan…”: Amparo Grisales catalogó de narcisista y hasta de misógino a polémico político

Amparo Grisales Captura de pantalla Yo me llamo

Una de las mujeres que sin duda ha sabido destacarse en la televisión colombiana desde su rol como modelo, actriz ha sido la manizaleña Amparo Grisales quien se ha convertido en una de las figuras más importantes de ‘Yo me llamo’, luego de su participación en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Sin embargo, las críticas han sido pan de cada día en la vida de ‘Diva’ de la televisión colombiana, no solo por su edad sino por sus constantes declaraciones las cuales terminan causando sorpresa entre sus fans. Pues la política tampoco pasa de largo en la vida de la actriz, pues recientemente catalogó de narcisista y hasta de misógino a polémico político.

Si bien, en repetidas ocasiones la manizaleña ha dejado claro que no tiene ‘pelos en la lengua’ para decir lo que piensa sin importar la serie de críticas que pueda llegar a recibir. Y es que gracias a la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ ha estado más activa que nunca a través de sus redes sociales, respondiendo de manera contundente a quienes no están de acuerdo con su actuar y defendiéndose de varias de sus declaraciones.

Amparo Grisales se fue en contra de candidato a la presidencia de Argentina

Sin embargo, aunque Grisales vive en Colombia y nació en el país no tuvo problema es referirse a lo que sucede con el gobierno de Argentina, dejando ver que esta no sería una situación sencilla y siendo bastante honesta sobre lo que piensa de uno de los candidatos. La famosa actriz reiteró: “No entiende como los argentinos pueden votar por un tipo tan asqueroso”.

Asimismo, la manizaleña reiteró que cada uno de sus seguidores o mejor dicho próximos votantes no se hacían una idea de lo que podría ocurrir con tan solo verlo y escucharlo: “Es un demente peligroso y con poder, no quiero siquiera imaginarlo”. Sin embargo, las declaraciones por parte de Amparo tampoco terminaron allí, pues indicó que este candidato resultaba ser un misógino, narcista y sin escrúpulos.

Finalmente, la integrante del equipo de ‘Yo me llamo’ dejó claro que aunque no es argentina sí siente un gran aprecio por este país, deseándole lo mejor a sus ciudadanos y pidiéndole a Dios que los libere de este mal. Como era de esperarse la serie de comentarios por parte sus seguidores no se hicieron esperar destacando que muchos de los aspectos a los que se refiere y a los que cataloga al candidato Javier Milei.