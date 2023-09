Carolina Acevedo, de MasterChef, se fue de Colombia y compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales

Carolina Acevedo, finalista de MasterChef Celebrity Colombia, está pasando por sus mejores días, pues la actriz colombiana no solo está demostrando que tiene todo con qué ganar la competencia del Canal RCN, sino que incluso está pasando días de ensueño en otro país, ¿se quedará radicada?

La competencia se pone cada vez más difícil, pero parece que una de las grandes adversarias que tenía en MasterChef Celebrity Colombia le dejó el camino abierto con su salida. Martha Isabel Bolaños salió del programa y los espectadores vieron lo que esperaban, una despedida conmovedora entre las dos.

Sin dudarlo, Carolina se acercó y abrazó a Martha, quien le agradeció por haber tomado la iniciativa de acercarse y pedir perdón por los malos comentarios que hubo por parte de los dos.

Lo cierto es que luego de la salida de Marta Isabel, Carolina tomó un avión y se fue derecho para México, una ciudad que adora:

“Me declaro la oveja viajera de mi familia. Ciudad de México y su magia”, afirmó Carolina, que apareció en una linda silla amarilla, vestida de negro, con gafas y muy feliz. Por ahora, la finalista de MasterChef Celebrity Colombia no ha revelado detalles de la visita al vecino país.

Carolina Acevedo reveló la verdadera relación que lleva con Martha Isabel Bolaños

La famosa actriz confesó que mantienen una cordialidad fuera del set:

“Con Martha pasó una cosa súper curiosa; en Cartagena tuvimos una pelea, yo por metida me puse a defender a Daniela en un reto y Martha me dijo una palabra que no me gustó, yo le reclamé, y me puse a llorar; luego pasó otra cosa y otra, pero todo dentro de la cocina”, apuntó, donde también indicó que: “las dos somos de carácter fuerte y no tenemos química y eso pasa en la vida real, pero la respeto y no le guardo ningún rencor. Además, todo lo que ves en televisión lo editan y a veces nos ponen como un par de brujas”.