Britney Spears asegura que su baile fue inspirado en Shakira, una de sus artistas favoritas

Con una canción de la agrupación Enigma, que lleva por nombre ‘Sadness’ y que fue lanzada hace más de tres décadas atrás, es como la cantante y princiesa del pop, Britney Spears, apareció en un video simulando una presentación de Shakira.

El video llamó poderosamente la atención de sus seguidores, pues creyeron que la artista estadounidense podría lastimarse con los objetos filosos. “¡¡¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy 🤷🏼 ♀️ 🤷🏼 ♀️ 🤷🏼 ♀️!!! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡¡¡Halloween es pronto 🙈 🙈 🙈!!!”, escribió la cantante en ese entonces.

Pero la preocupación llegó a tal punto de llamar a la policía y es que, de acuerdo a lo publicado por medios internacionales, según Dean Worthy, capitán de la oficina del sheriff del condado de Ventura, el video dio lugar a una solicitud de control de bienestar por parte de una persona cercana a Spears.

“Algunos podrían decir que simplemente ella está expresando su libertad creativa, y otros podrían argumentar que esto es peligroso y que hay un problema de seguridad o de salud mental”, dijo Worthy según la publicación.

Pero otro video, bajo la misma dinámica de los cuchillos ha sido publicado de nuevo por la artista en el que reitera que los cuchillos son falsos y que el baile es para tratar de imitar la presentación de Shakira en su show del pasado 12 de septiembre desde los Video Music Awards de MTV.

“Sé que asusté a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en Los Ángeles. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas Shakira... ¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos 💅🏼💅🏼💅🏼!”, escribió al pie de publicación Britney Spears.

Es de recordar que dentro del repertorio que escogió Shakira para cantar esa noche estaba el tema ‘Ojos Así’ y muy al contrario de cómo se le ha visto interpretarlo otras veces con una máscara, lampara y soga, la barranquillera escogió dos dagas, que reflejan poder y desafío.

De acuerdo a portales especializados en el tema en la danza árabe la daga es una reverencia a la diosa escorpión egipcia, no solamente le da el poder de la muerte, donde decide quien existe y quien deja de existir, el inicio, la sexualidad, la muerte y la transformación todo en una danza. El usuario resalta que esto se dio en medio de unos gráficos que simulaban un eclipse de Sol.