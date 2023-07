“Es tu segunda cirugía, eres una dura”: Famosa actriz de ‘Perfil falso’ atraviesa por complejo proceso de salud

Alejandra Villafañe es una reconocida actriz quien ha hecho parte de diversas producciones entre las que se destacan ‘Perfil falso’, ‘La nieta elegida’, ‘Siempre bruja’, entre otros. Además, de ser una famosa modelo y exreina de belleza, sin embargo, hace pocas horas sorprendió a sus fans con un inesperado mensaje el cual involucra a su salud directamente.

Villafañe quien alcanza más de 81.1 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram compartió un corto video en el que relató el proceso que adelanta con una sonrisa a lo largo del mismo reiteró que apareció con el fin de contar un capítulo de su vida. Pues lo había tenido en secreto desde hace algún tiempo, reiterando que confía en el poder la oración, los buenos deseos y energías.

La reconocida actriz aseguró que ha tenido que atravesar un largo proceso, pues el pasado desde el 12 mayo: “Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto (…) siento que he vivido mil años en dos meses” reiteró. Seguidamente, Alejandra indicó que su proceso va lento precisamente porque no tenía un diagnóstico antes. Sin embargo, esto le ha permitido conocer su valentía y fortaleza por este complejo momento, pero lo que más destacó fue la confianza y la fe que ha tenido en Dios, según ella, saben el porqué y para qué de algunas circunstancias.

Asimismo, Villafañe confesó que este 4 de julio llegará al quirófano pidiendo oraciones por su salud, también la sabiduría y la calma para poder atravesar la serie de intervenciones que tendrá de ahora en adelante: “Me ha mostrado milagros maravillosos me ha unido a personas increíbles ha sido un proceso muy muy lindo, las personas que más quieres se convierten en héroes”, reiteró Villafañe.

A pesar de su mejor energía y calma al relatar el momento resaltó que ha tenido instantes difíciles de asimilar, en los cuales ha llorado y ha estado mal, sin embargo, trata de “volver”, pues recaer es de humanos, recordando todos los sueños y proyectos que tiene en mente y desea cumplir en los próximos años. Además, con su historia poder ser ejemplo de resiliencia para quienes se encuentran atravesando por una situación similar.

Si bien, Alejandra no reveló cuál es su diagnóstico si se trataría de un proceso grave, teniendo en cuenta las intervenciones a las que deberá someterse en los próximos meses. Además, varias figuras de la esfera del entretenimiento no dudaron en enviarle mensajes de apoyo entre las que destacan Sebastián Carvajal, Ana Lucia Domínguez, Valentina Lizcano, entre otras.