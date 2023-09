¿Dijo lo que muchos querían escuchar?: Zulma Rey, de MasterChef, atacó la relación Alina Lozano y Jim

Alina Lozano y Jim Velasquez son una de las parejas más polémicas del entretenimiento colombiano por la diferencia de edad que tienen en medio de su relación amorosa. A pesar de que muchas veces han dicho que se trata de algo real, algunos siguen pensando que podría tratarse de solo actuación, por eso hasta Zulma Rey, de MasterChef Celebrity Colombia, decidió encararlos de una vez por todas.

Desde que los dos creadores de contenido confirmaron su relación amorosa, usuarios se han manifestado a través de las redes sociales, criticándolos y hasta atacándolos, molestos por lo que pasa entre ellos. Sin embargo, Alina Lozano está parada en su posición para no dejarse afectar, de hecho, suele responderles.

En un en vivo, Jim Velásquez aprovechó para echar al agua a una participante de MasterChef Celebrity Colombia que puso en el paredón su relación amorosa con Alina y parece que no se sintió muy cómodo que digamos:

“Ella me dijo, ‘pero eso es mentira, ¿verdad?, y yo le dije, ‘no, ¿porque?’, ella me dijo, ‘es que no puedo creer que sea verdad. Te voy a ser muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cando hacen videos, les falta deseo’ y yo el dije ‘pues para los videos actuamos, es comedia, es otro mood’, y me dijo ‘yo siento que no es verdad por eso que veo’”, afirmó.

Se trató de Zulma Rey, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, que quedó completamente descubierta. Alina decidió no responder el comentario por el simple hecho de no conocerla, pero sí dijo que ella no podía esperar que salieran en tanga o en otras situaciones más comprometedoras.