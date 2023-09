Piden la salida de Amparo Grisales de ‘Yo Me Llamo’ por gordofobia hacía doble de Rosalía

Ya son 42 capítulos los que acumula la novena temporada de ‘Yo Me Llamo’ en las pantallas de Caracol Televisión, programa concurso que la noche de este miércoles 27 de septiembre tuvo una de las noches más emotivas de su historia, luego de que tres destacados participantes fueran sentenciados a la noche de eliminación al no complacer los oídos de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Uno de los primeros en pasar al escenario del ‘Templo de la Imitación’, fue el imitador de Alci Acosta, quien tuvo una de las presentaciones más destacadas, no solo por su interpretación, también por los elogios que recibió al escoger la vestimenta adecuada. Al concursante se le sumó ‘Celia Cruz’, ‘Miguel Bosé' y ‘Greeicy Rendón’, quienes también tuvieron buenas calificaciones por sus ‘outfits’.

Otros que pasaron al paredón fueron ‘Espinoza Paz’, ‘Joan Sebastián’ y ‘Rosalía’; y fue la doble de la ‘Motomami’, la que recibió una de las calificaciones más fuertes de la noche, luego de que ‘Amparito’, le diera ‘palo’ a su vestimenta, especialmente al hecho de optar por unas botas que no la ayudaban con su figura. Sumado a esto, parte de la audiencia le reprochó a la jurado manizaleña por hablar deliberadamente del peso de la participante; incluso, algunos navegantes digitales la acusaron de gordofobia.

“No me pregunten por qué carajos estaba viendo en ese instante ‘Yo Me Llamo’ pero la gordofobia tan asquerosa que acabo de ver en contra de la participante que imita a la Rosalia por parte de Amparo me parece nauseabunda”, y “Para rematar Pipe Bueno le dice que igual no es tan grave, que solo son unos kilos de más que no está realmente gorda”, fueron algunas de las reacciones frente a la calificación.

Nadie sabe las luchas internas de las personas y esa señora @Amparo_Grisales como le va decir gorda y @PipeBueno le dice no hay porque chillar #YoMeLlamo cancelado! 🚫 no a la #gordofobia pic.twitter.com/HheBc0MRAj — Jose Luis Perez T. (@JoseLuis_JP) September 28, 2023

Criticarle la voz a Rosalía: ❌❌❌

Decirle gorda: ✅✅✅#YoMeLlamo pic.twitter.com/jQ6JvMpSZU — we found love (@rihhmygal) September 28, 2023

No me pregunten porque carajos estaba viendo en ese instante YO ME LLAMO pero la gordofobia tan asquerosa que acabo de ver en contra de la participante que imita a la Rosalia por parte de Amparo me parece nauseabunda @YomeLlamo — Barbie Piroba (@Labarbiepiroba) September 28, 2023