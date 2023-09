“Nadie sabe lo que se esconde…”: Participante de MasterChef Celebrity mostró lo duro que es estar dentro de un reality

Uno de los realities de que más ha dado de que hablar sobre todo en las últimas semanas ha sido MasterChef Celebrity, pues en cada uno de sus capítulos no solo la tensión por llevar al atril un buen plato se hace presente, sino también los problemas entre los participantes han ocasionado varios disgustos en los televidentes. Sin embargo, varios famosos han dejado claro que no resulta para nada sencillo estar en una producción de este tipo, pues deben enfrentarse no solo a preparar difíciles recetas, cuando sus conocimientos de cocina son bastante bajos. También a las amplias jornadas de grabación con el fin de cumplir con los tiempos estipulados, en donde uno de los participantes mostró lo duro que es estar dentro de un programa de RCN televisión.

Juan Pablo Barragán de MasterChef Celebrity mostró lo duro que es estar dentro del reality

Si bien, solo los mejores cocineros llegarán a la gran final, varios de los favoritos por los televidentes se han quedado en el camino, pues en algunos casos la presión ha logrado ser más fuerte que su deseo de llevarse el premio mayor. Además, el vínculo que han podido crear entre ellos ocasiona que cada despedida sea aún más difícil de digerir y superar, como la más reciente de quien fue catalogado como el ”hombre vitamina” del programa, Juan Pablo Barragán.

En medio de su triste salida en donde sus compañeros, los jurados y hasta Claudia no dudaron en derramar varias lágrimas, sin embargo, el participante salió feliz y emocionado, pues dejó claro que el concurso logró salvarle la vida. Sin embargo, incluso días después de su salida los mensajes que apoyo y cariño para él no se han hecho esperar, en donde el actor no ha dudado en referirse al respecto, causando sorpresa por el cambio que tuvo a lo largo del reality.

Barragán a través de su cuenta de Instagram, reiteró: “Como empecé y cómo terminé, nadie sabe lo que se esconde detrás de un reality”. Asimismo, el famoso actor indicó que ahora podía ser libre, sin dejar de lado, el cariño, la felicidad y el apoyo, destacando que esto era lo que precisamente quería expresar como ser humano a lo largo de su paso por el reality de cocina.