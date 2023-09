¿De qué murió la mamá de Nela?, la participante de MasterChef reveló que se siente perdida desde su partida

Nela, actriz venezolana, se ha ganado el corazón de miles gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia, no solo porque es muy buena para cocinar y se ha ganado su puesto dentro de los últimos de la competencia, sino por su dulce personalidad que tiene, sobre todo porque suele ser una mujer cero conflictiva. A pesar de que suele ser muy privada con su vida personal, Nela no pudo evitar llorar al ver la foto de su mamá en el programa.

El último capítulo de MasterChef se puso bastante sentimental, pues cada uno de los participantes recibió un regalo que le revivió todo tipo de emociones, lo que generó que más de uno se pusiera a llorar en medio de la competencia.

Sin embargo, Nela fue quien llamó más la atención de todos, pues solo se limitó a mostrar la foto de su mamá y decir:

“Esa es mi mamá y yo. No hay mucho que decir, igual siempre está conmigo. Para todo uno busca la mamá, ‘ay mamá tengo dolor de cabeza, ay mamá me rompieron el corazón y cuando ya no la tienes te sientes en el aire, te sientes perdido”

¿Qué le pasó a la mamá de Nela, de MasterChef Celebrity Colombia?

En el 2015, Nela, actriz venezolana, se despeidió de su mamá luego de que ella, María Carmen Álvarez, falleciera a causa del cáncer. Le habían hecho tratamientos para su pulmón, pero una metástasis que llegó a su cabeza terminó por colapsar su cuerpo.

En ese año, Nela se despidió de ella, compartiendo una foto de ella en año nuevo con una copa de champaña en la mano.