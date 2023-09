“Llorragán”: critican a producción de MasterChef por generar lástima con Barragán

Juan Pablo Barragán, de MasterChef Celebrity Colombia, está dentro del top 8 de los finalistas y se ha destacado porque cada vez más sorprende con sus platos y se figura como una dura competencia para sus compañeros. Sin embargo, en redes sociales, muchos espectadores le tienen cierto cariño por mostrar su sensibilidad antes las cámaras, pues nuevamente se conmovió a recordar la dura infancia que tuvo.

Estar dentro de la cocina más importante de Colombia tiene sus retos, no solo por la presión de la misma competencia, sino porque tanto tiempo en un mismo lugar puede traer sensibilidad y recuerdos, sobre todo con esos platos que están cargados de sentimientos y que recuerdan momentos duros de la infancia.

¿Por qué lloró Barragán en MasterChef Celebrity Colombia?

“Yo era un niño que con una arepa era feliz, cuando había, me daban carne para comer con la arepa y esa sensación de la arepa con carne era lo mejor que uno podía comer. Cómo era de feliz con esa arepa con carne, pero también pienso cómo me ha cambiado la vida por mi dedicación, por mi trabajo, por mis hermanas, por mi madre y eso me hace llorar. Lloro de alegría y de decir ‘Dios mío, a veces no había y ahora hay lo suficiente’ y eso me hace sentir feliz”, terminó por decir el actor colombiano.

Sin duda, fue imposible que usuarios en internet no reaccionar a las lágrimas del participante:

“Me recuerda al man del Factor X que ganó a punta de andar llorando en todas las presentaciones”, “llorragán. Quedó claro que sigue en la competencia por ayuda de los demás, cuando cocina solo nadie lo voltea a ver. Basta de dar lástima para seguir en la competencia”, “si tuvo una infancia tan difícil , porque no se pone a estudiar y gana ese premio. O está esperando ganárselo por pesar”, afirmaron algunos.