“Tan vulgar”: piden “cancelar” a ‘La Segura’ por el atrevido video que subió en las redes

‘La Segura’ volvió a convertirse en blanco de algunos internautas quienes han pedido a la comunidad de las redes sociales que la “cancelen”, argumentando que en las últimas semanas ha estado publicando contenido grotesco y subido de tono, resaltando también que ha perdido la chispa que tanto le llamaba la atención a sus fans cuando inició como influencer.

La creadora de contenido ha estado expandiendo poco a poco las temáticas de sus publicaciones, comenzando con los videos cómicos, pasando por tutoriales de maquillaje y estilo, hasta pequeñas cápsulas reflexivas en donde comenta detalles importantes y serios de su vida.

Por su parte, en las historias suele ser un poco más creativa al mostrar parte de su día a día, desde algunas imágenes detrás de cámaras de sus publicaciones en el feed, parte de su dieta, su convivencia con su pareja, Ignacio Baladán, además de una que otra ocurrencia que suele hacer reír a algunos de sus fans.

Sin embargo, de cara a los últimos meses, La Segura ha estado enfocando su contenido videos de comedia en los temas sexuales. Y si bien varios influencers suelen jugar con esta temática, tal parece que, según algunos internautas, la manera en cómo lo aborda la colombiana no es del todo bien apreciada.

Y es que a propósito de su más reciente publicación en donde le dedica un minuto a hablarle al miembro de su pareja, varios internautas trazaron la línea, indicando que para ellos este tipo de contenido ya se había salido de las manos y estaba rayando en lo grotesco y vulgar.

En el clip, la influencer propone verle el lado cómico a la situación, mostrando cómo se dirige a los genitales de su pareja, todo desde el punto de vista de las partes íntimas de Ignacio Baladán, algo que causó rechazo entre algunos usuarios de Instagram.

Internautas piden “cancelar” a La Segura

Tomando este video en cuenta, además de una serie de post similares en su perfil de Instagram y TiKTok, varios usuarios de estas plataformas digitales han dejado diversos comentarios en su más reciente clip apropósito de lo que ellos consideran una serie de publicaciones subidas de tono, invitando a los demás internautas a “cancelar” a la joven en las redes sociales.

“Qué cosa tan mala, ya no da ni gracia”, “Esto me parece tan vulgar, no da risa”, “Ponga a dormir a esta vieja y cancélenla, que asco este video” y “Esto está demasiado desagradable, deberían prohibir su contenido. Perdió el toque y ahora es casi que porno todos los días”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el reciente post de La Segura.