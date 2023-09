¿Lo ha visto? El actor Tommy Vásquez pide ayuda para recuperar un objeto que le fue hurtado

Tommy Vásquez es un reconocido actor colombiano que se ha ganado el cariño de sus seguidores por sus papeles en ‘Padres e Hijos’, ‘La mariposa’, ‘El capo’, ‘El señor de los cielos’, entre otras producciones, además de ser recordado por haber sostenido una relación sentimental durante 13 años con la también actriz Caterin Escobar, con quien tuvo a su único hijo, Matías Vásquez Escobar en el 2010.

Luego de su ruptura en el 2021 y de estar radicado en México, Tommy se dio una nueva oportunidad en el amor con la modelo Fabiola Martínez con quien ya lleva más de un año de relación sentimental.

Más allá de compartir un poco de su vida privada, el actor utilizó su cuenta de Instagram para solicitar la ayuda de sus seguidores, puesto que dio a conocer que fue víctima de un asalto en el barrio La Castellana en la ciudad de Bogotá, el pasado viernes 22 de septiembre a la 1:00 p. m., puesto que había dejado estacionado su vehículo en un parqueadero frente al Teatro la Castellana y cuando regresó a él, se encontró con la sorpresa de que le había sido desocupado su carro y le hurtaron varias de sus pertenencias.

Tommy hizo incapié en uno de sus objetos más preciados, su herramienta de trabajo, su computadora. Al empresario no le importa ni la marca ni el valor comercial del equipo electrónico, sino la información que tenía allí almacenada y que no había podido salvar en un dispositivo de respaldo.

No solo los datos de su restaurante El Changarro, sino que informó que: “en los último años he estado escribiendo y no tenía un backup reciente de lo que estoy haciendo y para mí es muy valiosa esa información”.

Por ello, el actor solicitó a sus seguidores que si a sus manos o a la de alguno de sus conocidos llegó su computador, le sería de gran ayuda poder recuperar su herramienta de trabajo.