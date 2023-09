Conductor del SITP ‘boleteó’ a colados que querían hacer 3x1 con el pasaje; se aguantó varios madrazos

Acorde al Decreto 004 de 2023, todo ciudadano que quiera hacer uso de los buses del Sitp, en Bogotá; deben cancelar $2.750 pesos, precio equivalente al pasaje. Tarifa que muchas personas evaden diariamente y que representa una gran perdida monetaria para el Distrito y los operadores privados. Sumado a esto, son muchos los vídeos en los que se evidencia el comportamiento de los ‘colados’, como uno que recientemente se hizo viral y en el que tres personas pretendían pasar pagando un solo pasaje, acción que fue impedida por un valiente conductor.

El usuario de TikTok y conductor del Sistema Integrado de Transporte , conocido como ‘Alejozone1′ , decidió no continuar con el recorrido de su automotor hasta que tres pasajeros que saltaron el torniquete evadiendo el pago, no validaran el pasaje de manera correcta. Ante el acto del operador, una de las mujeres implicadas decidió insultarlo y golpear en varias ocasiones la barrera que lo protegía, por lo que optó por llamar a la central para solicitar ayuda policial. El suceso quedó captado en dos videoclips.

“Voy de afán”, “Arranque” “Voy con mi mamá”, “Piense en los otros pasajeros”, eran algunas de las palabras de la fémina, las cuales estuvieron acompañadas de interminables madrazos. Pero, sin importar los insultos, el hombre se mantuvo en su acto y logró que se bajaran del automotor. “Ellos deberían acosar para que ustedes paguen su pasaje y podamos seguir. Pasaron tres personas con un pasaje; pasan 3 x 1 y tras del hecho están bravos y alegando”, manifestó el sujeto, que recibió varios elogios en los comentarios.

“Lo hizo muy bien, no entro en el juego de las señoras de ser igual de grosero, “Que fastidio esa gente, no respeta el transporte”, y “La gente que dice que no se meta, son los mismos que se quejan de los gobiernos. La corrupción empieza desde la gente”, fueron algunas de las reacciones.

