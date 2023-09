¿Rumbo a OnlyFans?: Actriz de cine para adultos le hizo ‘picante’ propuesta laboral a Juan Diego Alvira

Desde el pasado 26 de julio, el periodista Juan Diego Alvira está viviendo una nueva etapa en el Canal 1, en donde estrenó su programa ‘Sin Carreta’ ; formato audiovisual en el que recientemente tuvo como invitada a la actriz de cine para adultos Amaranta Hank, misma que entre palabra y palabra le hizo una ‘picante’ propuesta al ibaguereño.

Alejandra Omaña, es el nombre de pila de esta reconocida actriz cucuteña, mujer que años atrás decidió darle un cambio rotundo a su vida, dejando atrás sus labores como periodista e involucrándose en la industria del entretenimiento para mayores de edad. Ante esto, son muchos los medios de comunicación que se han interesado por entrevistarla para conocer su historia, pero en ninguna de las intervenciones se había atrevido a invitar a uno de sus ex colegas comunicadores a que haga parte de su mundo.

Esto le puede interesar: “Se les va a caer el culo”: Amparo Grisales en el ojo del huracán por criticar a las mujeres que no usan tacones

Pero, recientemente, un cuestionamiento de Alvira generó gran interés en Omañana: ¿Se gana mejor que siendo periodista?; y, la respuesta de la mujer de 31 años, puso colorado y a sudar frío a Juan Diego, hasta el punto de analizar una inesperada propuesta realizada por Amaranta:

“Bienvenido tú cuando quieras, cuando te canses del periodismo. Yo me puedo ganar 7 u 8 veces más de lo que me ganaba como periodista, aunque es muy variable. Me costó unos tres años tener una conciencia financiera y saber que el dinero que entraba no tenía que gastarlo inmediatamente, sino que tenía que ahorrarlo e invertirlo en propiedades”, manifestó.

No se lo puede perder: ¿Y las argollas?: Entre lágrimas, Alina y Jim revelaron que su relación está en juego por culpa de otra pareja