“Éramos 17 personas”: Amaranta Hank contó escandalosos detalles de su experiencia sexual más “densa”

Amaranta Hank fue una reportera de guerra que se hizo famosa por empezar a hacer contenido para adultos. A pesar de que ya no ejerce este oficio, todavía sigue hablando del tema y de las experiencias que vivió. En una entrevista reveló cuál fue su mejor experiencia con 17 personas más.

Amaranta Hank se ha destacado por ser una mujer bastante interesante, por lo que no solo se ha dedicado al contenido para adultos, sino también ha estado involucrada en temas políticos para defender los derechos de las trabajadoras sexuales.

Amaranta Hank revela cuál ha sido su mejor experiencia haciendo contenido para adultos

Santiago Alarcón tuvo en su programa ‘Meterse al Rancho’ a Amaranta Hank, en donde hablaron de muchos temas, pero especialmente de sus experiencias de vida como actriz de contenido para adultos.

En medio de la conversación, Amaranta Hank contó detalles de la mejor y más “densa” experiencia que ha vivido en un evento de demostraciones sexuales:

“Había llegado al Festival Erótico de Barcelona que había sido denso pero emocionante. El Festival yo creo que fue la mejor experiencia que he tenido, porque cada productora tiene su grupo de artistas y hay tarimas en donde ellos hacen show ahí, frente a 2 mil personas. Éramos un grupo de 17 y durante cuatro días teníamos que hacerlo entre nosotros frente a 2 mil personas. Fue una cosa muy bacana porque fue un confinamiento entre nosotros, nos agarran y nos hacen un montón de exámenes para verificar que estábamos limpios y no nos dejaban ver a nadie. Hicimos estos shows y fue fabuloso y me tomaron una de las mejores fotos mías que hay haciendo squirt”, afirmó la exactriz.